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純網銀將來銀行偕大股東中華電信 推刷卡回饋+贈流量

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

純網銀將來銀行攜手大股東中華電信推出市場僅見的開戶可享刷卡最高6％回饋及10G行動流量優惠。將來銀行宣布即日起到9月底止，凡符合資格的年輕國人，開戶除可享刷卡最高6％回饋外，還可再多享上網流量10GB，好禮雙享總價值達4,100元。

將來銀行表示，年輕國人在活動期間內只需開立將來銀行帳戶、輸入專屬邀請碼「CHTYG6」並完成裝置綁定，除享活動期間每月刷將將卡最高6％回饋、最高回饋2,600 N點外，再贈市價1,500元的中華電信行動上網流量10G、無論是中華電信的4G/5G皆可使用。

據了解，中華電信年輕5G用戶月平均行動上網流量約27.5G，且暑期又是手遊、OTT追劇以及購物、旅遊等流量使用的高峰，將來銀行與中華電信特別針對此點端出10G流量加碼合作，希冀讓年輕人輕鬆取得額外流量，歡樂過暑假。

本次優惠也是將來銀行跟大股東中華電信合作的第三案，先前已推出「投保旅平險送海外漫遊」、「綁定無紙化帳單享點數回饋」。

近期日圓來到極低0.2的甜蜜匯率，許多國人趁暑假期間出國。將來銀行也特別祭出將將卡友至日本、韓國、泰國、新加坡實體店家刷卡消費，最高可享超高6%回饋。在國內，把將將卡綁定LINE Pay、街口支付、Hami Pay、icash Pay等五大行動支付在國內店家消費亦有最高6％回饋。

將來銀行提醒，近期要出國的旅客千萬別忘記在將來銀行App投保海外旅平險，不分男女老少，投保時輸入活動序號「CHTINS」，無論是遊日韓、東南亞、中港澳、美加、紐澳均可享最低0元漫遊優惠，漫遊天數最長達30天。

將來銀行係台灣三家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等台灣六大企業合資籌建。

中華電信 將來銀行 漫遊

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