永豐金證挺運動 豐存股平台新上線運動概念股主題標籤

永豐金證券挺運動賽事，10日起推出為期3天線上開戶快閃活動，至12日止，限量前1,000名新戶完成永豐金證券線上開戶，即可獲得愛爾達ELTA.TV 90天收看序號（價值499元）。

永豐金證券表示，要讓投資人免出門快速完成證券帳戶，同時免費觀看賽事直播，共同為台灣隊加油。此外投資人還可善用豐存股新上線的運動概念股主題標籤，搭上7月運動賽事的投資熱潮。

永豐金證券指出，觀察PTT、Dcard等社群平台，發現投資人常見的投資難題是遇到總經大趨勢，卻不知道該如何抓住機會提早布局，這次迎接全球體育盛事，看準大眾對國際運動賽事的高度關注，推出限時限量線上開戶送愛爾達觀看序號的好康活動，更在豐存股平台同步上線「運動概念股主題標籤」，投資人可以透過由上而下的選股方法，當發現市場熱門產業，還可以進一步知道有哪些台美股投資標，提供投資人深入研究的方向。

永豐金證券進一步說明，豐存股平台的主題標籤也有提供2大進階投資應用工具，首先是「概念股與大盤比較表」，投資人可輕鬆看出運動概念股與台、美股大盤漲跌幅的走勢比較圖；第二個工具是「概念股篩選」，圖表統整出運動概念股單月股價表現最突出的標的，投資人還能自行根據運動概念股的殖利率與報酬率進行排序篩選。永豐金證券提供投資人在觀看運動賽事的同時，也可以挖掘投資機會，關注相關產業與概念股，落實「生活即投資」的理念。

今年以來台股表現亮眼，近半年大漲5,178.點、漲幅高達29%，指數頻創新高，激勵年輕族群持續湧入台股，根據證交所的統計，20~30歲新開戶數占全市場近40%，且第2季的新開戶總數已突破6.9萬人。為順應年輕族群的投資習性，永豐金證券持續擴展數位投資生態圈，提供一條龍的投資理財服務，從免出門、線上極速申請「證券開戶服務」，再搭配「豐存股」平台零門檻輕鬆開始定期定額的服務，還可善用主題標籤，不錯過熱門概念股，參與市場行情。

永豐金證券提醒本次線上新開戶快閃活動，僅限時3天（10~12日），限量前1,000名的新戶才可獲得免費的愛爾達電視ELTA.TV 90天收看序號，該序號可暢享愛爾達電視ELTA.TV影音平台所有豪華旗艦級體育直播賽事、熱門連續劇，以及四年一度的體壇盛宴實況轉播。

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