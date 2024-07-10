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金寶永續 ESG 夥伴聯盟登場 總座揭「這4點」成挑戰

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）10日找來50家供應鏈夥伴，召開「永續ESG夥伴聯盟成立大會」，總經理陳威昌坦言，全球氣候變遷面臨嚴重的挑戰，而國際品牌商對供應鏈的要求也日益嚴格，這些要求、挑戰不僅限於溫室氣體減量，還涵蓋在包括「再生能源使用」、「員工福利」、「社區貢獻」及「人權」共計4項多元指標。

近年來，疫情及戰爭對全球經濟體系造成了不穩定性，導致原物料短缺、供應鏈破碎及高通貨膨脹等問題。為因應這些挑戰，金寶集團採取了一系列的措施，包括逐步實施永續供應鏈管理，維繫與供應商的合作關係，並按照銀行團ESG利率調整專案進行資金規劃，降低借貸成本，努力將全球經濟不穩定所帶來的影響降至最低。

根據國際趨勢，2024年全球經濟預計將逐步恢復，出口也將呈現正成長。金寶集團將以過去的基礎擴大既有能量來推動未來的發展，透過與供應商夥伴之間的合作，提升產品發展的能力，並參與新的產業。台灣的企業在誠信經營、履行承諾上皆有良好的口碑，能讓客戶信賴並維持長期夥伴關係。而金寶集團全球共有19個廠區，只要接到訂單，便能及時在各區塊、各經濟區供貨，良好的生產能力也是金寶集團的核心競爭力之一。

陳威昌表示，2023年對金寶集團來說充滿挑戰，但在全體員工的努力及供應商夥伴的支持下，公司不僅提升了生產效率，還在ESG及企業社會責任方面取得了顯著成就，並連續三年獲得1111人力銀行「幸福企業」金獎。集團在永續發展方面也始終以合規為基礎，積極遵循金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」，於2022年完成了全球所有廠區ISO 14064-1溫室氣體盤查，並在2023年開始導入ISO 50001能源管理系統，分析主要碳排放源，制定減排策略，持續提高再生能源使用比例。

同時，公司也進行了生物多樣性議題的初步討論，計劃於2024年訂定生物多樣性政策，凝聚共識，指引推展方向與重點。陳威昌強調，未來企業將面臨金管會發布我國接軌國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則藍圖，提升台灣企業的國際氣候財務資訊透明度的挑戰。金寶集團期待與資誠永續發展服務公司等專家多多交流，協同供應商共同推動永續發展。

對此，金寶集團作為台灣EMS（電子專業製造服務）的一員，將在自身經營、呼應客戶要求及強化供應鏈等管理面向，規劃減碳路徑。透過永續ESG夥伴聯盟的成立，與供應商夥伴攜手合作，提升企業韌性，希望大家在變動和挑戰中一同引領永續行動，邁向零碳未來！金寶也承諾，在治理方面，將持續提高內部管理結構的透明度、道德和責任感，以確保企業運營符合最高標準，並尊重所有利益相關者的權益。

金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
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ESG 金寶

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