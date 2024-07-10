央行總裁楊金龍：CDBC從數位券踏出第一步

中央銀行總裁楊金龍今日備詢時指出，央行數位貨幣（CDBC）的第一步，將先從數位券做實驗，他在答詢時也指出，基層金融機構的確較擔心角色會弱化，主要擔心會有擠兌的發行，但沒有這個問題的話，基層機構就不用擔心。他也表示，倘若決定要發CDBC的話，就要啟動修法工程，同時考慮到偏鄉需求，離線支付也有在規畫，亦即，若不能使用APP時，現金支付仍會並行。

立法院財委會今日邀請中央銀行總裁楊金龍就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」、金管會主委彭金隆、數發部官員就「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」進行專題報告。

立委羅明才質詢時問，到時候圖樣是「用玉山？或是用孫中山？」楊金龍在答覆時回應，會用新台幣鈔券的圖樣，但實體卡只有在離線時才會用到，若可線上，仍會以使用APP方式來用數位貨幣。

對於數位券上路的時程，央行官員也表示，預計在今年底或明年初，會請數發部找相關部門試營運。

楊金龍在答覆立委吳秉叡質詢時也強調，數位貨幣發行時，「並非數字貨幣」，而是背後仍一定要有擔保，楊金龍說明，CDBC背後仍要有存款準備金，就像央行作現金發行時，後面有黃金、外匯存底作為十足準備。

吳秉叡也表示，不見得每個人都有能力或意願使用數位貨幣，包括也不希望被掌握到消費行蹤，對此，楊金龍回應，所以央行在推動時會漸進式，不會強迫民眾接受數位貨幣。

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