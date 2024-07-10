拚金融業打國際盃 金管會主委：會持續推優質整併
工商協進會9日拜會金管會，未來如何擴大金融業國際競爭力成各界焦。金管會主委彭金隆今天表示，各國壯大金融市場作法不同，未來在擴大金融業競爭力上，「假如是優質的整併，我們還是會持續推動」。
彭金隆今天上午赴立法院財政委員會專題報告並備質詢，國民黨立委李彥秀質詢時關注，幾十年來台灣金融業產值對GDP貢獻比僅6%上下，未有顯著成長，難敵新加坡，且國內無任何一家銀行擠入全球前百大銀行行列，面對成為亞洲資產管理中心目標，金管會又會如何解決人才不足的困境。
彭金隆答詢時表示，外界常以台灣金融業產值占GDP比重和星港作對比，但這點其實要再仔細思考，因為台灣有不同產業，國內金融業產值占GDP比重維持6%左右，意味和GDP同步成長，但沒有超額成長，金管會當然還是希望在這指標努力；至於人才全世界都在競爭，最重要還是工作條件及工作願景。
李彥秀進一步詢問，國內銀行業規模不夠大，是否可能透過金融整併達到提升國際競爭力目的，彭金隆回答，各國壯大金融市場作法不同，台灣金控公司今年邁向22年，資產規模已擴大6至7倍，台灣的方法可能和新加坡單純走銀行不太一樣，但他強調，「假如是優質的整併，我們還是會持續推動」。
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