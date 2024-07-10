金管會評估開放個人可取得CFA執照 為他人做高資產理財

金管會主委彭金隆今日在答覆立委郭國文質詢時指出，目前國內承作高資產理財，僅限投信業者，不過在後續規畫發展亞洲資產管理中心的計畫上，將評估根據不同客層的需要，有些客層應可評估開放特許金融分析師（CFA）理財的可行性。

CFA是目前全球公認的理財認證執照，但目前國內尚無開放取得CFA理財執照者，可直接為客戶理財，這些取得CFA執照者，只能透過銀行的私人銀行業務、理財，或是法人投信，才能為客戶理財。

郭國文認為，金管會不應只開放法人投信，也應開放個人投信，且個人專業投資人（即CFA）建構起來的話，也能有效防堵詐騙。現行已有很多詐團以個人來取代金管會核發執照的投信投顧，他認為至少CFA還是全球公認的證照，反而應該開放，對改善理財詐騙的現況也有幫助。對此，彭金隆回應，未來在資產管理中心的推動上，將會針對不同的客層，做不同的開放，有些客層可評估開放CFA理財。

立委李彥秀則關注工商協進會理事長吳東亮在周二領軍金融業者拜會彭金隆所提出的金融建言，她特別提到金融業占台灣國內生產毛額（GDP）比重6%，不如新加坡近幾年都在13%，超過台灣2倍，甚至有3家全球百大，台灣卻一家沒有。彭金隆提出二點回應，一是台灣有製造等其他產業，和香港及新加坡不同，另一個則是台灣走金控路線，這和新加坡純走銀行路線也不一樣。

彭金隆說明，因為台灣有產業，所以不能直接拿香港與新加坡比較，至於人才是全球競爭，最重要是工作條件和願景，要跨部會努力。此外，台灣的金控公司已邁向22年，迄今資產規模已擴大6至7倍，這和新加坡單純走銀行不一樣，在整併方面，彭金隆表示，「金金整併」（金控互併）是一個方向，也鼓勵優質銀行等其他金融業的整併。

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