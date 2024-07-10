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新台幣午盤貶4.8分 暫收32.588元

中央社／ 台北10日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.588元，貶4.8分，成交金額6.18億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.57元，早盤最高32.569 元、最低32.632元。

外匯 新台幣

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