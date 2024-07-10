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數位貨幣試水溫 央行最快年底與數發部試驗數位券

中央社／ 台北10日電

中央銀行投入研究央行數位貨幣（CBDC），持續精進平台技術，並規劃與數位發展部合作，預計將以數位券試驗先行。央行官員表示，最快今年底，由數發部集結相關部門試營運。

立法院財政委員會今天邀央行就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」進行專題報告，央行總裁楊金龍表示，推動CBDC並非國際競賽，央行沒有時間表，「貨幣體系改革是要謹慎的，我不保守但要謹慎」。

楊金龍說明，央行發行CBDC的目標，一是好用、二是降低金融交易成本，三是增加創新，但要達成上述目標恐怕要花一點時間，尤其要加強與社會大眾溝通，畢竟可能會有民眾以為是詐騙。

立委詢問，是否有先行試辦的方向，如政府招標單位收取投標廠商的押標金可以試行，楊金龍表示，這是很好的構想，但前提是商業銀行存款必須代幣化，工程會比較大，相較之下，央行傾向從數位券試驗。

央行報告指出，正著手進行以「CBDC雛型平台」與數發部「政府機關發放共用平台」介接合作事宜；未來政府機關可透過數發部平台發放數位券，央行平台則處理用戶錢包內數位券消費後，所涉及的款項撥付與結、清算作業。

央行官員今天表示，已跟數發部洽談合作計畫，如果順利，應該今年底、明年初會請數發部找相關部門，進行試營運。

另外，立委關注央行研究CBDC要花多少錢、未來上路後，又要多少經費，楊金龍說明，目前以央行及財金公司本身預算就可以吸納，因此沒有編列很大預算；至於未來上路後的花費，現在還在試驗階段，還沒有精細規劃。

央行 楊金龍 金可

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