合庫推出金融 FIDO 服務 安全快速交易
為解決使用者在網路交易中常遇到密碼管理與驗證身分的困擾，合作金庫銀行引領金融科技新浪潮，推出金融FIDO服務，這是一項符合國際FIDO聯盟標準的創新技術，並搭配生物辨識功能，為使用者帶來無縫、便捷的數位體驗。
金融FIDO服務涵蓋合庫金控多個重要應用場景，包括銀行端數位存款開戶驗證、行動網銀快速登入以及證券端線上開戶綁定交割帳戶驗證。用戶只需透過臨櫃開戶取得的晶片金融卡完成身分核驗，並透過行動裝置上的生物辨識功能註冊合庫金融FIDO，即可安全快速地進行各項金融交易，不用再記住多組複雜的密碼。
為了慶祝金融FIDO服務上線，合作金庫銀行舉辦「金融FIDO成就解鎖」活動。活動自今年6月15日起至12月31日止，用戶只需在活動期間內成功使用合庫金融FIDO服務完成線上身分識別（包括「行動網銀快速登入升級FIDO」、「第二類數位存款帳戶開戶使用金融FIDO驗證」或「合庫證券線上開戶使用金融FIDO驗證綁定交割帳戶」擇一應用場景），即可獲得台灣Pay紅利點數1,000點回饋（價值新台幣100元），活動期間每一用戶(以身分證字號歸戶)限回饋一次。如欲了解更多關於金融FIDO服務的資訊，請至合作金庫銀行官方網站查詢。
隨著金管會推動金融科技發展路徑圖(2.0)與民眾對金融服務便利性及資訊安全性的日漸重視，合作金庫銀行將持續於金融科技領域積極探索和創新，在兼顧普惠金融及資訊安全之前提下發展新金融服務，提供更多元便利的應用場景，讓民眾享受更為安全、高效、完善的金融體驗。
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