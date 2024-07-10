比不上新加坡！如何讓金融業打國際盃？金管會提一解方

財委會立委李彥秀今質詢說，台灣金融業占GDP約6%，多年都沒有顯著成長但新加坡金融業占13%是台灣兩倍，如何讓金融業打世界盃，是否可用金融整併？金管會主委彭金隆坦言，優質整併是一個方向。

彭金隆說，金融產值占GDP多年維持6%，是因為台灣有產業，分母比較大，因此金融產值占6%是與GDP同步成長，而非超額成長。

他說，每個國家壯大金融市場不同，台灣今年有成立邁向22年的金控公司，金控資產規模已擴大了6~7倍，我們方法跟新加坡單純走銀行業是不一樣的。

李彥秀說，工商協進會吳東亮在建言中有提到說，金融業占GDP約6%都沒顯著成長，新加坡成長13%是台灣兩倍，還有三家全球百大銀行都是新加坡，台灣卻一家都沒有。

李彥秀進一步說，20年前台銀資產規模比星展銀還大，但如今星展銀已經壯大了，我們要想辦法打亞洲盃和世界盃，金管會提及人才不足，要如何解決？大家都跑去高科技產業，要做亞洲資產中心如何解決？

彭金隆說，大家很喜歡用金融產值占GDP比重，去跟星港比，但這一點需要仔細思考，因為台灣是有產業的，分母是比較大，雖然金融業GDP保持6%，這是跟GDP同步成長，沒有超額成長。

每個國家壯大金融市場作法不同，如台灣今年有邁向22年的金控公司，金控資產規模，相較過去20年來已經擴大6~7倍，我們方法跟新加坡單純走銀行是不同的。

至於人才是全世界競爭的，最重要是工作條件和工作願景，這是推動亞洲資產管理中心這個政策，很重要目標。這需要跨部會討論。

李彥秀說，那是否可以用金融整併？彭金隆坦言，優質整併是一個方向。

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