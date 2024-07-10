快訊

注意！iPhone最新釣魚簡訊「點了救不回來」 蘋果曝6常見詐騙情境

地方美術館遍地開花 5歲南美館如何做到票房長紅？

鄭文燦再拉高交保金 如判政治死刑的大阿哥能翻身？

比不上新加坡！如何讓金融業打國際盃？金管會提一解方

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

財委會立委李彥秀今質詢說，台灣金融業GDP約6%，多年都沒有顯著成長但新加坡金融業占13%是台灣兩倍，如何讓金融業打世界盃，是否可用金融整併？金管會主委彭金隆坦言，優質整併是一個方向。

彭金隆說，金融產值占GDP多年維持6%，是因為台灣有產業，分母比較大，因此金融產值占6%是與GDP同步成長，而非超額成長。

他說，每個國家壯大金融市場不同，台灣今年有成立邁向22年的金控公司，金控資產規模已擴大了6~7倍，我們方法跟新加坡單純走銀行業是不一樣的。

李彥秀說，工商協進會吳東亮在建言中有提到說，金融業占GDP約6%都沒顯著成長，新加坡成長13%是台灣兩倍，還有三家全球百大銀行都是新加坡，台灣卻一家都沒有。

李彥秀進一步說，20年前台銀資產規模比星展銀還大，但如今星展銀已經壯大了，我們要想辦法打亞洲盃和世界盃，金管會提及人才不足，要如何解決？大家都跑去高科技產業，要做亞洲資產中心如何解決？

彭金隆說，大家很喜歡用金融產值占GDP比重，去跟星港比，但這一點需要仔細思考，因為台灣是有產業的，分母是比較大，雖然金融業GDP保持6%，這是跟GDP同步成長，沒有超額成長。

每個國家壯大金融市場作法不同，如台灣今年有邁向22年的金控公司，金控資產規模，相較過去20年來已經擴大6~7倍，我們方法跟新加坡單純走銀行是不同的。

至於人才是全世界競爭的，最重要是工作條件和工作願景，這是推動亞洲資產管理中心這個政策，很重要目標。這需要跨部會討論。

李彥秀說，那是否可以用金融整併？彭金隆坦言，優質整併是一個方向。

GDP 新加坡 金融業

延伸閱讀

吳東亮拜會談何事？彭金隆：金融整併僅其中一小部分

17立委提案 籲不分性別提供國中生公費接種HPV疫苗

台積電千元、股市瘋漲！金管會喊基本面遭酸「太早端麵」：年底2大利多

陸祭懲治台獨新規 彭金隆：金管會正密集研討因應

相關新聞

金管會評估開放個人可取得CFA執照 為他人做高資產理財

金管會主委彭金隆今日在答覆立委郭國文質詢時指出，目前國內承作高資產理財，僅限投信業者，不過在後續規畫發展亞洲資產管理中心...

比不上新加坡！如何讓金融業打國際盃？金管會提一解方

財委會立委李彥秀今質詢說，台灣金融業占GDP約6%，多年都沒有顯著成長但新加坡金融業占13%是台灣兩倍，如何讓金融業打世...

獨家／壽險龍頭跟進實支實付險下架潮 國泰人壽兩主力商品 本周五停售

震撼！實支實付險停售潮方興未艾，壽險龍頭國泰人壽也宣布跟進。據悉，國泰人壽於9日宣布，7月12日周五將停止受理「國泰人壽...

境外資金回台專法閉鎖期8月屆滿 楊金龍：依規定分三年逐年提取

立法院財政委員會今天邀請中央銀行總裁楊金龍就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」專題報告並備質詢。

吳東亮拜會談何事？彭金隆：金融整併僅其中一小部分

工商協進會理事長暨台新金董事長吳東亮9日攜業界代表拜會金管會主委彭金隆，是否觸及金融整併議題引發關注，彭金隆今天表示，工...

絕不能太過保守！把握「3原則」應對嚴峻退休危機

關於退休，你是保守一族嗎？小心！太保守的心態恐怕讓你陷入更大的退休危機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。