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獨家／壽險龍頭跟進實支實付險下架潮 國泰人壽兩主力商品 本周五停售

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

震撼！實支實付險停售潮方興未艾，壽險龍頭國泰人壽也宣布跟進。據悉，國泰人壽於9日宣布，7月12日周五將停止受理「國泰人壽三倍真醫靠住院醫療定期保險（外溢型）」、 「好實在自負額住院醫療健康保險附約」兩檔主力商品，引起壽險業的關切目光。

對此，國泰人壽回應，主要是因配合法令要求，每個保險商品均需訂定銷售限額，以符合公司所定風險胃納，「考量三倍真醫靠住院醫療定期保險（外溢型）」、 「好實在自負額住院醫療健康保險附約」預計將達公司預計銷售目標，所以自今年7月12日起，將停止受理兩檔商品新契約。

另外，台灣人壽開第一槍，將於7月推出首張「不保證續保」的1年期個人健康險，對於國泰人壽是否評估跟進，公司回應「暫無此規劃」。

金管會出招改革醫療險，讓保險回歸「損害填補」原則，而為了配合新政策，包含富邦人壽、安達人壽、安聯人壽、台新人壽近期均下架醫療、意外、失能險等部分保單，國泰人壽9日也宣布跟進停售。

金管會先前宣布，7月起民眾買到的新實支實付醫療險或傷害醫療，將都只允許正本理賠。保險局表示，目前絕大部分壽險實支實付都已是正本理賠，影響不會太大，配套與保單條款可在今年10月前逐步修改。

金管會強調，實支實付險正本理賠不會溯及既往，7月後的續保件，依然可依照原保單條款，但7月起新賣的實支實付險保單，就要依照損害填補原則、正本理賠。

保險 國泰人壽 實支實付

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