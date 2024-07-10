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境外資金回台專法閉鎖期8月屆滿 楊金龍：依規定分三年逐年提取

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院財政委員會就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」進行專題報告並備質詢。記者林伯東／攝影
中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院財政委員會就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」進行專題報告並備質詢。記者林伯東／攝影

立法院財政委員會今天邀請中央銀行總裁楊金龍就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」專題報告並備質詢。

立委詢問楊金龍，境外資金回台專法，五年閉鎖期自今年8月屆滿，是否可能導致大量資金流入國內房市、助長房價上漲？楊金龍回應，實際上還沒動用的金額只有新台幣1，380餘億元，且閉鎖期屆滿後，仍應依規定分三年逐年提取，亦即每年至多僅得提取約新台幣400多億元，可自由運用於國內外投資，應該是分散的，不會全部跑到房地產裡。

新台幣 楊金龍

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