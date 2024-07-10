國泰世華銀行：企業獲利回溫支撐股市 留意利率政策與美國大選

美、台股在今(2024)上半年繳出漂亮成績單，但雜音不斷，第3季企業獲利回溫有望繼續支撐下半年股市，利率政策與美國大選兩大變因仍須留意。國泰世華銀行最新發表《2024年第3季全球經濟及市場展望》指出，厚實的基本面將為下半年股市續添動能，但美聯準會（Fed）對通膨能否持續降溫的把握度仍不高，顯示高利率環境會持續更長時間。而股市上半年漲幅逾兩位數，接下來干擾因素多，特別是川普勝算提高，將加劇資本市場波動起伏。

國泰世華銀行指出，美國通膨雖有回落，但Fed的信心不足，需更長的時間來觀察以確認通膨走向，為貨幣政策保持高度彈性。將於8月23日舉行的「傑克森洞央行年會」中，不排除演出利率變奏曲，也就是貨幣政策仍有望在今年迎來轉向。不過川普在原油、稅率、關稅，以及移民政策的主張，也為通膨下滑帶來進一步的挑戰。對臺灣而言，推測央行仍持貨幣政策緊縮立場。今年雖不至於再次升息，但將更聚焦於處理房市三高 (房價、銀行法72之2房貸加土建融授信占比、不動產放款占比)與減緩通膨預期。

在股市方面，AI題材啟動半導體投資的軍備競賽，以及供應鏈轉移帶來的投資機會，為股市基本面帶來有利的支撐，下半年半導體產業可望延續回溫格局。且隨著未來AI技術在各行各業的廣泛應用，如 App 軟體、AI電腦及AI手機等消費性電子換機潮，將有望拉動營收動能，為企業獲利及股市基本面帶來有力的支撐。然而，股市漲多加大乖離，且下半年美國大選及地緣政治風險所造成的政策不確定性增加，波動起伏加劇難免，如遇拉回不妨逢低逐步布局。

債市方面，美債券殖利率將維持高位震盪格局，有利於長線投資人逢高鎖利，可適當布局體質穩健且信評高的美國信用債，以增闢穩定收入來源。此外，須留意2025年起債券到期數量將較往年增加，企業面臨償債壓力。同時，在Fed對終點利率的高度不確定下，未來即使降息，降息幅度可能較為有限。

匯市方面，美元維持匯率強勢盤整。除了反映市場對美國利率較高且會維持更久的預期外，近期歐洲右翼在選舉取得優勢，加上日圓兌美元進一步貶破161大關，來到38年新低水準亦是重要助力。美元強勢，國人資金持續湧入海外債，將壓抑新臺幣匯價走升空間。

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