快訊

三重男殺害妻兒釀3屍命案 岳母稱媳婦害喜辭職…否認有經濟壓力

幼兒園長之子性侵6女童 再查獲偷拍數百部兒童性影像…逾20人受害

強勢美元看不見盡頭 全球債務違約風險恐一觸即發

楊金龍：央行現無降息規劃 利率決策不應只看房地產

中央社／ 台北10日電

全球主要經濟體的貨幣政策逐漸走向寬鬆，外界關注央行的貨幣政策是否跟著轉向。中央銀行總裁楊金龍今天表示，目前為止，央行沒有降息的規劃，且利率決策不應只看房地產。

全球央行貨幣政策基調從緊縮轉為寬鬆，市場更是緊盯美國聯準會降息動向；不過台灣央行走自己的路，今年3月升息半碼，6月維持利率不變、但調升存款準備率，維持緊縮基調。

楊金龍今天赴立法院財委會進行報告，立委詢問央行有無降息時間表。楊金龍表示，台灣情況與美國不太一樣，央行考量貨幣決策時，會衡量國內外情況來思考，目前為止，並無降息規劃。

楊金龍補充，但若全球央行都在降息，產生外溢效應，進而影響台灣，屆時台灣也要衡量國際及國內情況。

國民黨立委顏寬恒表示，房貸族壓力重，因而相當關注央行利率決策，楊金龍說，利率決策不單只看房地產，利息價格影響層面還包含企業、個人。

國民黨立委林德福關切政府擬調升軍公教薪資，是否推升物價。楊金龍說明，軍公教調薪和基本工資調升相比，影響較小，因為基本工資調漲涉及中小企業、商家的工資成本，可能轉嫁至價格，軍公教調薪相對單純。

部分學者憂心，政府調漲軍公教薪資，可能造成薪資與物價的螺旋上漲；楊金龍說，學理上有這個概率，但判斷台灣不會有這種情形，他也指出「通膨這個議題慢慢緩和下來了」。

楊金龍接著表示，在經濟穩定成長、政府財稅足夠應付的前提下，政府是應該合理調薪，也有助於因應物價上漲。

林德福追問央行對於彈性通膨目標的看法，楊金龍表示，短期目標仍是將消費者物價上漲率（CPI）控制在2%甚至以下，中長期、3至5年的目標才是設置比較彈性的通膨目標。

央行 楊金龍 降息

延伸閱讀

吳東亮拜會談何事？彭金隆：金融整併僅其中一小部分

軍公教擬調薪4% 恐形成「通膨螺旋」？ 央行總裁回應了

兩大前提 央行總裁楊金龍支持軍公教加薪

美元走升 Fed鮑爾對降息持保留態度 日圓再現161字頭

相關新聞

境外資金回台專法閉鎖期8月屆滿 楊金龍：依規定分三年逐年提取

立法院財政委員會今天邀請中央銀行總裁楊金龍就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」專題報告並備質詢。

吳東亮拜會談何事？彭金隆：金融整併僅其中一小部分

工商協進會理事長暨台新金董事長吳東亮9日攜業界代表拜會金管會主委彭金隆，是否觸及金融整併議題引發關注，彭金隆今天表示，工...

絕不能太過保守！把握「3原則」應對嚴峻退休危機

關於退休，你是保守一族嗎？小心！太保守的心態恐怕讓你陷入更大的退休危機。

14家金控上半年狂賺3,374億 雙雄合計貢獻45%

14家金控上半年獲利全部出爐，不僅為歷年最好6月成績，累計整體獲利衝上3,374億元創歷史次高，比去年同期大增63.4%...

數位券平台下月測試 10月上線

為ＣＤＢＣ（央行數位貨幣）暖身，數位券平台先行。金融圈人士透露，中央銀行已指示財金公司成立「數位券平台」，並由八大行庫為...

五壽險6月獲利1,386億 年成長263.8％

五大壽險昨（9）日公布6月稅後純益達357.7億元，年增1.2%，前六月稅後純益1,386.4億元，年成長高達263.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。