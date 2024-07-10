楊金龍：央行現無降息規劃 利率決策不應只看房地產
全球主要經濟體的貨幣政策逐漸走向寬鬆，外界關注央行的貨幣政策是否跟著轉向。中央銀行總裁楊金龍今天表示，目前為止，央行沒有降息的規劃，且利率決策不應只看房地產。
全球央行貨幣政策基調從緊縮轉為寬鬆，市場更是緊盯美國聯準會降息動向；不過台灣央行走自己的路，今年3月升息半碼，6月維持利率不變、但調升存款準備率，維持緊縮基調。
楊金龍今天赴立法院財委會進行報告，立委詢問央行有無降息時間表。楊金龍表示，台灣情況與美國不太一樣，央行考量貨幣決策時，會衡量國內外情況來思考，目前為止，並無降息規劃。
楊金龍補充，但若全球央行都在降息，產生外溢效應，進而影響台灣，屆時台灣也要衡量國際及國內情況。
國民黨立委顏寬恒表示，房貸族壓力重，因而相當關注央行利率決策，楊金龍說，利率決策不單只看房地產，利息價格影響層面還包含企業、個人。
國民黨立委林德福關切政府擬調升軍公教薪資，是否推升物價。楊金龍說明，軍公教調薪和基本工資調升相比，影響較小，因為基本工資調漲涉及中小企業、商家的工資成本，可能轉嫁至價格，軍公教調薪相對單純。
部分學者憂心，政府調漲軍公教薪資，可能造成薪資與物價的螺旋上漲；楊金龍說，學理上有這個概率，但判斷台灣不會有這種情形，他也指出「通膨這個議題慢慢緩和下來了」。
楊金龍接著表示，在經濟穩定成長、政府財稅足夠應付的前提下，政府是應該合理調薪，也有助於因應物價上漲。
林德福追問央行對於彈性通膨目標的看法，楊金龍表示，短期目標仍是將消費者物價上漲率（CPI）控制在2%甚至以下，中長期、3至5年的目標才是設置比較彈性的通膨目標。
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