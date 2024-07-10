臺銀啟動資料與 AI 治理 建構數位轉型文化
因應人工智慧（AI）的快速發展，臺灣銀行成立「 資料科學及人工智慧治理委員會」，逐步制定遵法的政策、流程和標準，以確保資料的完整性和安全性，透過有效的治理提高資料品質並將價值最大化 。
為建構以資料為基礎的企業文化，臺灣銀行擴大舉辦「高階主管資料科學暨人工智慧治理講座」，邀請專業顧問以及跨產業專家探討資料治理與AI治理相關議題，所有管理單位高階主管全員出席講座，建立以資料為基礎的數位發展共識。
臺銀董事長呂桔誠強調，AI的發展帶來產業革命，AI不會讓銀行行員失業，因為每個人扮演的角色開始改變，生成式AI需要龐大的資料訓練，更突顯資料治理議題的重要性，有健全、完整的資料加上不斷的訓練，反覆檢驗，有好的資料，才有好的資料分析、應用與人工智慧。
為此臺銀成立「資料科學及人工智慧治理委員會」，逐步制定遵法的政策、流程和標準，以確保資料的完整性和安全性，透過有效的治理提高資料品質並將價值最大化。最重要的還是以使用者為中心，透過資料科學與人工智慧，一方面，發展更貼近客戶需求的金融服務，另一方面，提升第一線人員和決策者的效率和精確性，進而改善整體營運效率與管理效能，有助於降低風險，創造價值。
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