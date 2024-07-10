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吳東亮拜會談何事？彭金隆：金融整併僅其中一小部分

中央社／ 台北10日電

工商協進會理事長暨台新金董事長吳東亮9日攜業界代表拜會金管會主委彭金隆，是否觸及金融整併議題引發關注，彭金隆今天表示，工商協進會主要針對建言白皮書有關金融產業建言提出廣泛意見，「金融整併僅是其中一小部分」。

彭金隆今天上午赴立法院財政委員會，針對「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」進行專題報告並備質詢。

國民黨立委林德福質詢時關注，吳東亮9日攜業界代表拜會彭金隆，對於業界希望金融整併以壯大金融產業，彭金隆有何看法。

彭金隆答詢時表示，昨天工商協進會確實有帶11名理監事等代表，針對白皮書有關金融產業建言提出非常廣泛的意見，「金融整併只是其中一小部分」。

彭金隆指出，金管會做為主管機關，對於各方意見都要仔細聆聽、善加回應，昨天不是僅針對金融整併，而是廣泛討論各方議題。

林德福也詢問，台股加權股價指數在2萬4000點上下震盪，展望下半年，美國大選及降息時點對股市將增添變數，是否會影響台股基本面。

彭金隆表示，金管會為市場主管機關，對市場會密切關注，確實外界普遍提到美國大選及美國降息為影響台股的因素，金管會均會密切觀察。他說，股市為相當敏感的機制，會吸納國內外各式資訊，台灣經濟基本面、各方預期及訊息面等也都會對股市有影響。

台股 美國大選 金管會

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