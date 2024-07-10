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數位券平台下月測試 10月上線
為ＣＤＢＣ（央行數位貨幣）暖身，數位券平台先行。金融圈人士透露，中央銀行已指示財金公司成立「數位券平台」，並由八大行庫為班底，預計在八月上線測試，之後包括中信、玉山、上海商銀等民營銀行也會加入，規畫十月上線。
業界人士指出，數位券平台上路將涉及款券清算，此外，包括數位券的發行機構把券放到平台上，再由民眾透過財金公司轉投資的台灣行動支付Ａｐｐ取得數位券，央行未來發行ＣＤＢＣ，整個路徑會非常近似，因此被視為ＣＤＢＣ發行的「暖身」，也被視為ＣＤＢＣ的「先導平台」。
數位券除了將由財金公司設立數位券平台，央行也將和數發部合作。至於使用效益，銀行主管指出，先前政府發行三倍券、五倍券、藝文券、農遊券等，民眾必須下載不同的Ａｐｐ才能取得，數位券平台建立後，民眾不須再下載不同Ａｐｐ，只要透過台灣行動支付Ａｐｐ在介面上提供的數位券選項，就可領取不同的數位券。
此外，若銀行的特約店，例如茶飲店想提供線上兌換券（數位券），也可透過銀行向數位券平台登記後領取，至於最後目標則是希望即使透過ＡＴＭ操作也能「轉券」，也就是民眾可把數位券贈送給親人朋友。而數位券平台，除了提供「記名」數位券之外，也可提供「不記名」的數位券。
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