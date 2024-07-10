五壽險6月獲利1,386億 年成長263.8％
五大壽險昨（9）日公布6月稅後純益達357.7億元，年增1.2%，前六月稅後純益1,386.4億元，年成長高達263.8％，主要是台股一路走高，壽險業積極實現資本利得，加上新台幣匯率今年以來大貶，減緩匯率避險成本所致。
除了南山人壽外，五大壽險昨日皆公布獲利，富邦人壽6月稅後純益137.1億元居冠，國泰人壽89.4億元、新光人壽87.5億元、凱基人壽24.8億元、台灣人壽18.8億元；若以成長率來看，新光人壽獲利年增378%居冠，國泰人壽成長23.9%、富邦人壽成長10%，其餘兩家衰退。
若以前六月獲利來看，富邦人壽515.8億元最高，國泰人壽482.6億元、新光人壽148億元、台灣人壽130.2億元、凱基人壽109.8億元；成長率部分，國泰人壽成長270%最高，台灣人壽154%、凱基人壽123%、富邦人壽97%，新光人壽則是虧為盈。
富邦人壽6月獲利創歷年同期新高。富邦人壽指出，6月主要收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息及股利收入，趁股市高點伺機實現資本利得，加上部分股息入帳挹注投資收益。
國泰人壽指出，今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，股債操作得宜，加以國內外不動產評價利益及經常性收益挹注下，整體獲利表現亮眼。
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