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14家金控上半年狂賺3,374億 雙雄合計貢獻45%

經濟日報／ 記者夏淑賢楊筱筠林勁傑／台北報導
14家金控上半年獲利全部出爐，不僅為歷年最好6月成績。 圖/聯合報系資料照
14家金控上半年獲利全部出爐，不僅為歷年最好6月成績。 圖/聯合報系資料照

14家金控上半年獲利全部出爐，不僅為歷年最好6月成績，累計整體獲利衝上3,374億元創歷史次高，比去年同期大增63.4%，多賺了1,310億元。其中金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）合計上半年大賺1,526.7億元，貢獻整體金控獲利45%，每股稅後純益（EPS）分別以5.95元、4.66元居冠亞軍。

儘管全體金控上半年獲利距離2021年上半年的史上最高紀錄僅差約41億元，但扣除股本較小的國票金（2889）一家，其餘13家股本逾千億元的金控，上半年全部賺逾百億元，是歷來整體獲利表現最好的一次。

新台幣續貶、資本市場熱絡、股息入帳步入高峰等因素助攻，整體金控6月獲利衝上735億元，月增近四成，上半年累計獲利衝高，今年全年獲利能否挑戰2021年歷史紀錄，美國降息步調與總統大選、資本市場表現等，將是觀察重點。

富邦金昨（9）日公布6月稅後純益216.3億元，較5月成長35%，單月獲利創下歷年同月新高，上半年稅後純益810.6億元，已超越去年全年獲利，為歷年同期次高， EPS為5.95元。

子公司北富銀6月稅後純益29.7億元，較5月成長17.3％，累計上半年稅後純益162.2億元，年增24%，也為歷年6月及上半年獲利新高，富邦證券上半年獲利也是歷年同期新高。

國泰金6月稅後純益128億元，月增62.4%，累計上半年稅後純益716.1億元，年成長近1.1倍，EPS 4.66元，累計獲利及EPS皆創歷史次高。子公司銀行、產險、證券及投信累計獲利都創歷史新高。

開發金（2883）6月自結稅後純益40.4億元，比前月大增78%，上半年稅後純益169.5億元為歷史同期新高，年成長67%，EPS為0.98元。

6月受惠台股多頭，子公司凱基證券獲利11.9億元，月增近四成，上半年獲利55.1億元，年成長49.4%，凱基銀行6月獲利4.5億元，上半年獲利28.1億元，開發資本投資部位評價漲跌互見，上半年獲利3.2億元，銀行與資本獲利較去年同期下滑。

合庫金（5880）6月稅後純益17.1億元，累計前六月稅後純益104.7億元，年增6.6%，EPS為0.69元。6月認列一次性未分配盈餘稅費致影響當月金控獲利，旗下合庫銀6月稅後純益20.7億元，累計上半年稅後純益101.2億元，年成長13.1%。

EPS 富邦金

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