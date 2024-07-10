上市櫃女董事占比 1,576家公司未達標

金管會要求上市櫃公司設女性董事席次不足三分之一者，2025年必須在年報揭露，金管會昨（9）日公布，截至5月底1,837家上市櫃公司中僅261家、約14%女性董事席次達三分之一，等於約有1,576家上市櫃公司都未達標。

金管會推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，其中要求上市櫃公司設女性董事席次若不足三分之一者，2025年必須在年報揭露、說明原因及規劃提升女董事席次的採行措施，市場關注是否能夠再掀一波搶女董事風潮。

證期局副局長黃厚銘說，金管會在2020年已將上市櫃公司設女董事達三分之一者納入公司治理評鑑加分項目，誘導公司達標，2025年則再進一步做加強揭露，逐步強化相關措施。

金管會是從2023年起、推動為期八年的「上市櫃公司永續發展行動方案」，其中針對「董事性別多元化」有三大階段，首先，2023年申請IPO（首次公開發行）公司須設一席女性董事。

第二，2024年上市櫃公司董事任期屆滿後，須強制設一席女董事。

第三，2025年須在年報揭露女董事未達三分之一的原因及採行措施。

據金管會3月底統計，上市櫃公司已設一席女董事者共1,387家，未設置432家，其中2024年度董事任期屆滿應改選者有151家，一旦改選補設後，未設置家數將降到281家。

金管會研擬修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」（年報準則），預告已期滿且近期發布施行，2025年起申報2024年即可上路，新修正兩大重點，包括精簡和簡化年報編制作業及促進董事多元化。

據截至5月底統計，1,015家上市公司中僅134家、占13%，及822家上櫃公司僅127家、占15%設女董事席次有達三分之一，等於若以達標率來看，上櫃公司設女董事還高於上市公司。整體僅261家上市櫃公司達標，占比14%。

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