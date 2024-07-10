快訊

搶救東沙群島珊瑚！棘冠海星大爆發 嚴重超出生態負荷40倍

彰銀發獎金激勵射箭選手

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰銀董事長凌忠嫄（中）頒發入選奧運國家代表隊選手激勵獎金，左為選手邱意晴、右為選手李彩綺。 彰化銀行／提供
彰銀董事長凌忠嫄（中）頒發入選奧運國家代表隊選手激勵獎金，左為選手邱意晴、右為選手李彩綺。 彰化銀行／提供

彰化銀行（2801）推廣射箭運動，6日於高雄左營國家運動訓練中心舉辦射箭隊主場日「前進巴黎奧運射箭應援團」活動，由董事長凌忠嫄帶領南區同仁組成啦啦隊，為自家射箭隊員加油打氣。現場並頒發入選奧運國家代表隊選手激勵獎金，期待選手爭取最佳表現，為國爭光。

彰化銀行成立射箭隊參與中華企業射箭聯賽，今年邁入第三年，培育優秀潛力選手成效已逐漸展現。該行射箭隊二位隊員邱意晴、李彩綺獲選巴黎奧運中華代表隊選手，將於26日前進巴黎，為國爭光。

為鼓勵選手在國際舞台上取得佳績，凌忠嫄特頒發激勵獎金，激勵選手成為奧運國家代表隊成員，並期許於奧運舞台爭取最高榮耀。

彰銀表示，以往主場日選在屬地桃園，今年考量奧運在即，主場日的應援活動選在左營國家運動訓練中心舉辦，此為第一次在國家運動訓練中心舉辦企業射箭聯賽，是很難得的體驗。

值得一提的是，國家運動訓練中心與中華企業射箭協會為增加真實比賽的臨場感，當日比賽場地設計模擬巴黎奧運場景，讓選手提前熟悉，屆時可在奧運實戰場上充分發揮實力射出佳績。

本次彰銀射箭隊主場日活動，由南區營運處轄下員工到場應援加油，場面十分熱鬧。當日活動特別邀請唐氏症天公仔愛心園開場表演，團員敲打太鼓的模樣專注，動作流暢，太鼓樂聲振奮人心，炒熱現場氣氛。

彰銀扶植體育發展，除了贊助選手與賽事，並從企業內部做起，提倡運動風氣，設有體育委員會，推展健康運動，成立各項運動社團如登山、太極拳、高爾夫、籃球、桌球、羽球、網球等球類運動等，每年亦分區辦理員工健行活動，今年北一區及北二區分會已分別舉辦大湖公園環湖、白鷺鷥山、大溝溪生態公園健行活動，鼓勵員工走向戶外鍛鍊身體，同時帶動員工運動風氣。

未來彰銀將持續贊助各類體育賽事，培育優秀的菁英選手，參與更多國際賽事，為國家爭取榮耀，厚植台灣與國際接軌的運動軟實力。

巴黎奧運 運動 體育

延伸閱讀

尤蘇菲前進巴黎奧運 要為阿富汗女性圓夢

奧運排球／日本女排隊長古賀紗理那 戰完巴黎奧運後將退休

自助餐2人77折、打卡送烤全雞！ 全台凱撒應援巴黎奧運

奧運舉重／腰傷起起伏伏 郭婞淳泛淚承認「打擊很大」

相關新聞

數位券平台下月測試 10月上線

為ＣＤＢＣ（央行數位貨幣）暖身，數位券平台先行。金融圈人士透露，中央銀行已指示財金公司成立「數位券平台」，並由八大行庫為...

五壽險6月獲利1,386億 年成長263.8％

五大壽險昨（9）日公布6月稅後純益達357.7億元，年增1.2%，前六月稅後純益1,386.4億元，年成長高達263.8...

台壽長照醫療保險需求調查／女性保險規劃 瞄準三階段

女性一直以來是家庭的主要照顧者，根據調查顯示，女性在生活及健康上壓力更大於男性。在生活上，女性在長輩照顧、家事勞役不均的...

台壽長照醫療保險需求調查／長壽風險 加強退休準備

根據2023年聯合國開發計劃署報告指出，在科學、技術、工程和數學領域，女性從業者的比例顯著低於男性，但在保險這一複雜的金...

台壽長照醫療保險需求調查／健康促進 外溢保單速配

對於長期擔任家庭主要照護者的女性，該如何強化保險規劃？淡江大學保險系副教授郝充仁認為，外溢保單是非常好的選項，「健康促進...

股房看漲 國銀兩放款跳增 總授信前五月多1.7兆

股市、房市前景看漲，國銀周轉金、不動產放款需求升溫。據金管會統計，5月國銀周轉金、不動產放款各月增1,330億元及1,3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。