彰銀發獎金激勵射箭選手

彰化銀行（2801）推廣射箭運動，6日於高雄左營國家運動訓練中心舉辦射箭隊主場日「前進巴黎奧運射箭應援團」活動，由董事長凌忠嫄帶領南區同仁組成啦啦隊，為自家射箭隊員加油打氣。現場並頒發入選奧運國家代表隊選手激勵獎金，期待選手爭取最佳表現，為國爭光。

彰化銀行成立射箭隊參與中華企業射箭聯賽，今年邁入第三年，培育優秀潛力選手成效已逐漸展現。該行射箭隊二位隊員邱意晴、李彩綺獲選巴黎奧運中華代表隊選手，將於26日前進巴黎，為國爭光。

為鼓勵選手在國際舞台上取得佳績，凌忠嫄特頒發激勵獎金，激勵選手成為奧運國家代表隊成員，並期許於奧運舞台爭取最高榮耀。

彰銀表示，以往主場日選在屬地桃園，今年考量奧運在即，主場日的應援活動選在左營國家運動訓練中心舉辦，此為第一次在國家運動訓練中心舉辦企業射箭聯賽，是很難得的體驗。

值得一提的是，國家運動訓練中心與中華企業射箭協會為增加真實比賽的臨場感，當日比賽場地設計模擬巴黎奧運場景，讓選手提前熟悉，屆時可在奧運實戰場上充分發揮實力射出佳績。

本次彰銀射箭隊主場日活動，由南區營運處轄下員工到場應援加油，場面十分熱鬧。當日活動特別邀請唐氏症天公仔愛心園開場表演，團員敲打太鼓的模樣專注，動作流暢，太鼓樂聲振奮人心，炒熱現場氣氛。

彰銀扶植體育發展，除了贊助選手與賽事，並從企業內部做起，提倡運動風氣，設有體育委員會，推展健康運動，成立各項運動社團如登山、太極拳、高爾夫、籃球、桌球、羽球、網球等球類運動等，每年亦分區辦理員工健行活動，今年北一區及北二區分會已分別舉辦大湖公園環湖、白鷺鷥山、大溝溪生態公園健行活動，鼓勵員工走向戶外鍛鍊身體，同時帶動員工運動風氣。

未來彰銀將持續贊助各類體育賽事，培育優秀的菁英選手，參與更多國際賽事，為國家爭取榮耀，厚植台灣與國際接軌的運動軟實力。

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