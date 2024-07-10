台新銀力挺奧運高球女將

由台新銀行長期支持的台灣女子高球一姊錢珮芸，於5月結束LPGA創建者盃賽事後，目前世界排名第88名，確定將首次以國手的身分代表中華隊征戰巴黎奧運。台新銀行為激勵選手士氣，也宣布加碼獎勵方案。台新除提供訓練獎金60萬元，若順利奪金將額外提供150萬元獎勵，鼓勵選手為國爭光。

台新銀行副董事長尚瑞強表示，台新自2011年起贊助女子高爾夫球，迄今超過13個年頭，長期支持曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、陳之敏、黃亭瑄等知名選手，並陸續於國內、外賽事獲獎摘金，在國際舞台發光發熱。

巴黎奧運的參賽資格是以世界排名為依據，女子高球賽共60席，除了世界排名前15的選手可直接獲得資格，其餘皆依據排名而定。如今錢珮芸將於巴黎奧運與來自世界各地高球女將角逐金牌，台新銀行選在選手出國征戰前宣布加碼方案，除了要鼓勵選手拚盡全力表現，也希望透過實質獎勵，支持錢珮芸超越自己、締造佳績。

12歲就開始打高爾夫球的錢珮芸，15歲時就獲得人生中第一個全國性賽事獎項，摘下全國運動會第三名的佳績。20歲時獲得TLPGA（台灣職業女子高球聯盟）的資格，並從當年起就陸續奪下國內業餘組、公開賽、巡迴賽的冠軍。錢珮芸目前在國內排名第一，近來在LPGA（美國女子職業高爾夫球協會）賽事中表現出色，可望挑戰人生首面奧運金牌。另一位由台新長期支持的旅日高球女將蔡佩穎，近來也在澳洲女子菁英賽中奪得后冠，後勢看漲。

台新長期重視及栽培台灣體育人才，深耕支持空手道、高爾夫球、籃球、路跑等體育活動，總贊助金額已逾1億元。除了支持選手訓練和參與賽事，也舉辦高球慈善貴賓球敘和配對賽，鼓勵大眾揮桿獻愛心，並透過募款關懷弱勢族群，打造善的循環。期待選手們在未來的國內外舞台上，擁有出色的表現，再創球壇和人生的里程碑。

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