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中信銀星分行歡慶15周年

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
中信銀新加坡分行慶賀15周年，右起為台灣法金事業總處總處長陳彩熒及新加坡分行行長陳育廷、中信金控總經理陳佳文、中信銀總經理楊銘祥、國際法金事業總處總處長林永健出席慶祝活動。中信銀／提供
中信銀新加坡分行慶賀15周年，右起為台灣法金事業總處總處長陳彩熒及新加坡分行行長陳育廷、中信金控總經理陳佳文、中信銀總經理楊銘祥、國際法金事業總處總處長林永健出席慶祝活動。中信銀／提供

中信金深耕東南亞有成，2009年成立的中國信託銀行新加坡分行慶賀15周年。

近年來新加坡受惠供應鏈調整，全球及台商企業增加投資東南亞地區，並以新加坡做為境外資金管理中心，中國信託銀行新加坡分行為東南亞資金及人才平台，法人金融、資本市場及私人銀行業務獲利動能強勁，已穩居新加坡最大台資銀行，且持續朝亞洲領先之區域型銀行邁進，放眼國際。

中信銀新加坡分行7月5日舉辦慶祝活動，駐新加坡台北代表處代表童振源、新加坡大華銀行總裁黃一宗、中信金總經理陳佳文、中信銀總經理楊銘祥、國際法金事業總處總處長林永健、台灣法金事業總處總處長陳彩熒及新加坡分行行長陳育廷等人出席慶祝活動。

中信金總經理陳佳文表示，新加坡分行開業時正處於世界金融海嘯的逆風環境，當年中信金創辦人辜松親臨新加坡勉勵同仁，15年來秉持「客戶在那裡，中國信託服務就在那裡」的精神，中國信託銀行新加坡分行穩健耕耘，資產規模、獲利能力及員工人數皆為台資銀行第一，站穩新加坡市場領導地位。許多國際級的重要企業以新加坡為集團營運中心，觸角延伸台灣、日本等東北亞市場甚至遠及北美，中國信託綿密的國際網絡，可協助企業永續發展。

駐新加坡台北代表處代表童振源致詞表示，中國信託高瞻遠矚，15年前在全球金融風暴之後，即到新加坡拓展業務，如今在新加坡12家台資銀行分行中，公司規模排行第一，其成就和遠見有目共睹，期待未來持續成長。新加坡經濟發展非常快速，近年來國際資金湧入新加坡，且政府推動的新南向政策奏效，今年前五個月對東協十國的投資金額已占整體對外直接投資總額28.3%，新加坡更是其中最主要的投資目的地，亦是國際上重要的資金、人才管理中心。

中信銀總經理楊銘祥進一步說明，東南亞是高潛力成長地區，全球重要企業持續增加投資東南亞地區，並以新加坡做為境外資金管理中心。另一方面亦觀察到私人銀行及家族辦公室紛紛增加新加坡資產管理配置，甚至將區域總部遷移至新加坡，以做為區域資金管理中心，都有助於中信銀新加坡分行業務拓展。

中信銀目前擁有219個海外分支機構及據點，涵蓋北美、日本、東南亞與大中華等14個國家及地區，中信銀新加坡分行為重要區域中心，未來將持續精進流程、提升服務效能、開發創新產品、培養國際人才，結合中國信託跨境服務優勢，提供大中華、東南亞以及新加坡當地企業最好的金融服務。

中信 信託 新加坡

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