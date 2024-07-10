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股房看漲 國銀兩放款跳增 總授信前五月多1.7兆

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
股市、房市前景看漲，國銀周轉金、不動產放款需求升溫。 聯合報系資料照
股市、房市前景看漲，國銀周轉金、不動產放款需求升溫。 聯合報系資料照

股市、房市前景看漲，國銀周轉金、不動產放款需求升溫。據金管會統計，5月國銀周轉金、不動產放款各月增1,330億元及1,302億元，推升餘額各攀升到20.4兆元及17.5兆元的史上新高，各年增6.7%與8%，其中不動產年增比整體總放款年增7.8%還高，顯示房市資金需求愈來愈熱。

金管會官員昨（9）日說，5月周轉金放款較4月增加1,330億元，有兩大主因，一是5月有繳稅需求，二、金融市場行情轉佳，使民眾和企業投資需求增加；不動產放款5月大增1,302億元寫逾兩年新高，是因新青安房貸熱。

再以國銀總放款來看，5月國銀總放款月增2,918億元，前五月大增1兆7,186億元，續寫史上同期新高，已達去年一整年新增放款量的95%，推升國銀總放款餘額40兆1,853億元，正式衝破40兆元，年增7.8%，寫17個月高點。

金融圈看好第3季國銀放款動能，有三大主因，一、第3季全球經濟轉溫和，二、聯準會釋出降息趨緩態度，讓資金行情延續有助推升股房市續航，三、AI應用擴增，帶動相關進出口增加。

市場預估全年國銀總放款成長可望逾8%、重回2022年的中高水位成長。國銀放款量愈大、有助提升淨利息，進一步推升獲利。

金管會昨公布國銀5月存放款和獲利數字。以放款用途別來看，5月底國銀對周轉金放款餘額20兆3,797億元攻頂，占總放款餘額50.7%，5月單月增加1,330億元，前五月增加1兆663億元，是去年同期的2.62倍。

5月底不動產放款餘額17兆4,602億元也登峰，5月單月增加1,302億元，是26個月新高，前五月已大增4,714億元，是去年同期的2.2倍。

5月底企業投資放款餘額8,607億元，5月單月增加160億元，連三個月成長，前五月增加728億元，是去年同期僅21億元的35倍，成長動能最強。金管會說，主因是國內進出口增加、失業率下降，企業對前景樂觀所致。

5月底國銀總放款餘額40兆1,853億元，月增0.73%，年增7.8%連七個月走升更是17個月高點，顯示放款需求轉熱；5月存款月增0.67%，放款月增幅遠高於存款，使5月底存放比攀升到70.76%是19個月新高。

另外，據金管會統計，今年5月國銀稅前盈餘468.6億元，前五月稅前盈餘2,307億元，5月和前五月均改寫同期新高，又以手續費淨收益年大增36%動能最強，顯示這波股債市資本市場熱，帶動國銀財管、基金銷售動能，讓手續費收入大增。

據金管會公布的國銀獲利三支柱，5月淨利息收入522億元，手續費收入211億元、投資淨收益244億元，手續費收入與投資收益都在逾200億元高點。

若以累計前五月來看，利息淨收益2,497億元、手續費淨收益1,178億元、投資收益1,159億元，年增以手續費淨收益36%動能最強，投資收益年增19%。

利息 餘額

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