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台壽長照醫療保險需求調查／健康促進 外溢保單速配

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

對於長期擔任家庭主要照護者的女性，該如何強化保險規劃？淡江大學保險系副教授郝充仁認為，外溢保單是非常好的選項，「健康促進是改善慢性病最有效的方法，也是台灣要走的一條路」。

根據「2024國民長照醫療暨保險需求調查」發現，男女在固定運動習慣的比率分別為為56.8％及48.2％，顯示女性在固定運動的習慣不如男性，未來還有相當大的成長空間。

郝充仁認為，這與外溢保單訴求保戶追求健康、降低保費的理念，不謀而合，以保單本身加入風險控制因子，不僅可以有效提高女性運動習慣、達到健康目的，還能兼顧保障。

另外，郝充仁補充，有許多保險公司利用App開拓生態圈，利用各種生活因子，衡量外溢保單的保費折扣計算，甚至也有企業與保險公司合作，主要訴求促進員工健康，提升企業競爭力。

調查也發現，沒有購買商業醫療險的人，高達五成認為全民健保保障已足夠。

郝充仁分析，沒有購買醫療險的受訪民眾，應有兩大原因，分別是經濟能力與自身意願，前者要提高收入，後者則是必須幫助其建立風險認知。

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