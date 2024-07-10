台壽長照醫療保險需求調查／長壽風險 加強退休準備
根據2023年聯合國開發計劃署報告指出，在科學、技術、工程和數學領域，女性從業者的比例顯著低於男性，但在保險這一複雜的金融商品中，女性卻在家庭中扮演主要決策者的角色。
台灣人壽副總經理賴玉菁建議，女性投保者在保障家庭的同時，不要忽略了自身的保障需求。
賴玉菁有四點建議，包括一、大人的保險優先，其次才是小孩子；二、分析家中誰的經濟負擔最重，保險應該最適足；三、及早投保及定期檢視保險規劃；四、選擇外溢商品兼顧保障與健康管理。這主要是考量女性的平均壽命較男性長，在家中也經常負責關注家庭成員的健康狀況。
賴玉菁認為，女性在人生各階段行有餘力時期，應考量女性長照風險高於男性，可以善用商業保單加強退休財務規劃。對保守族群來說，對投資工具了解不多或風險承受能力不高，應優先選擇利率變動型保單（包含增額壽險、還本險及年金險），穩健累積資產，避免資產價值波動憂慮。
對於穩健或積極理財族群，對基金、ETF、類全委等投資標的有足夠認識，可選擇投資型保單。
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