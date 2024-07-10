台壽長照醫療保險需求調查／女性保險規劃 瞄準三階段

女性一直以來是家庭的主要照顧者，根據調查顯示，女性在生活及健康上壓力更大於男性。在生活上，女性在長輩照顧、家事勞役不均的困擾更勝男性；在健康上，女性更較男性感到壓力大。這些都是政府機關、企業界必須正視的問題。

經濟日報與台灣人壽合作進行「2024國民長照醫療暨保險需求調查」，女性與男性受訪比率為51.0%及48.4%，0.6%為跨性別。調查結果顯示，女性無論在生活或健康上壓力均大於男性。在兩性對於生活上困擾，前五項大同小異，不過女性更困擾的是長輩需照顧及家事勞役不均，其中長輩照顧的議題上，男女的困擾比率分別為28.3%及30.4%。

而在睡眠時間上，女性比男性少，睡眠時間6小時至8小時的女性為66.4%，低於男性的75.5%，而睡眠時間4小時至6小時的女性為25.5%，男性則為16.7%。兩性目前的健康困擾相似，不同之處在於女性特別感到「壓力大」。女性在職場上，更顯露出家庭、事業兩頭燒的困境，調查發現，女性比男性更在意企業福利，是否能提供遠距上班或彈性工時，及企業性別平等、友善政策。

勞動部長何佩珊表示，她上任後將研議照顧留停制度，以緩解勞工照顧家庭負擔。她並強調，未來工作重點之一是推動「雙就業、雙照顧」，促進工作與家庭平衡，勞動部同時透過勞權指標納入ESG，找出適用受僱者可兼顧工作與家庭照顧的可行方案，加強鼓勵雇主營造友善女性職場環境。

何佩珊表示，女性是家庭主要照顧者，為營造友善職場環境，「性平法」已將「有薪產檢假」增加為七日、「陪產檢及陪產假」增為七日；勞工受僱於未滿30人的事業單位，可與雇主協商使用彈性工時，方便接送小孩。另，放寬父母同時申請半年育嬰留職停薪，並可申請投保薪資八成的津貼，已有逾25萬名父母受惠。

台灣人壽副總經理賴玉菁談及自身經歷，常在追求專業及照顧家庭之間取得平衡，假日加班也可能帶上孩子才能兼顧，和她相似的女性並不少，而規劃保單需求與單身時期不同，單身年輕備妥基礎醫療與意外，職場母親則要強化重大傷病險。

她說，不同人生階段的保險規劃，可以分為三時期，單身時期應該趁年輕保費便宜時，備妥基礎醫療和意外險，並隨需求及預算調整。職場媽媽時期，隨著家庭責任加重應強化重大傷病險，減輕意外發生時對家庭的影響，另壽險保障規劃應以小孩的生活教育費、房貸金等經濟負擔總額為參考。

準退休時期，應重新檢視是否有足夠保障應對老年醫療及長照支出，並藉具外溢效果的健康管理商品，養成自主運動及健康管理習慣。

兩性健康困擾

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