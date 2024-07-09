獨／央行推動數位券平台 11家先行者聯盟成員曝光

為CDBC（央行數位貨幣）暖身，數位券平台先行。據金融圈知情人士透露，央行已指示財金公司成立「數位券平台」，36家國銀中，率先試行的「先行者聯盟」名單也曝光，除了八大行庫將第一波在八月上線測試之外，第二波上線測試將在十月登場，屆時將進場的民營銀行，目前已知包括中信、玉山、上海商銀，而數位券平台，已被視為CDBC的「先導平台」。

據指出，央行近來已責成財金公司、八大行庫對設置數位券平台「趕進度」，力拚下個月就能測試上線，未來該數位券平台，不論是「純券交易」，或是搭配現金的「款券合用」，都可進行，而且透過該平台，民眾不但能使用數位券在商家購物，而且還能查詢數位券餘額，同時若用數位券買了東西但想退貨，該平台亦有退貨功能。

而台灣行動支付公司，正是推出TW QR Code，亦即台灣Pay的APP，因此，央行才屬意直接由財金公司來作為平台，也延續TW QR Code的平台功能。

為何是先導平台？對此一位業界人士指出，因為「數位券平台」上路，也將涉及「款券清算」，此外包括數位券的發行機構把券放到平台之上，再由民眾透過財金公司轉投資的台灣行動支付的APP來取得數位券，相關的流程，未來若央行發行CDBC，整個路徑會非常近似，也因此被視為對CDBC正式對外發行的「暖身」，也被視為CDBC的「先導平台」。

而數位券除了將由財金公司設立「數位券平台」之外，整個計畫央行也將和數發部合作，至於使用效益，銀行主管指出，先前政府發行三倍券、五倍券、藝文券、農遊券等等，這些券民眾都必須下載不同的APP才能取得，而當財金公司建立起「數位券平台」之後，未來民眾不用再下載這麼多APP，只要透過台灣行動支付APP在介面上所提供的「數位券」選項，就可連到數位券平台領取各種數位券，倘若銀行的特約店，例如茶飲店，想要提供線上兌換券（數位券），也可透過銀行向數位券平台登記之後領取，甚至最後的目標，是希望即使透過ATM操作，也能「轉券」，亦即，可把數位券贈送給親人朋友。而數位券平台，除了提供「記名」數位券之外，也可提供「不記名」的數位券。

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