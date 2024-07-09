國銀設點多密集？台灣人均享分行家數高於全球平均
金管會今天揭露，本國銀行經部分據點增設與裁撤，截至今年4月底止，國銀分行家數仍達3393處，與2023年底分行家數持平，國內每10萬成年人平均擁有國銀分行家數為17.3，高於全球平均的15.9家。
依「金融機構國內分支機構管理辦法」規定，符合財務業務指標條件的銀行及信合社，得於每年5月及11月向金管會申請增設國內分支機構。
金管會銀行局本國銀行組長張嘉魁今天在例行記者會宣布，5月接獲中信銀行申請於高雄市左營區增設1處分行，以及宜蘭信合社申請於宜蘭縣羅東鎮增設1處分社，2案均予以核准。
根據金管會統計，截至今年4月底止，國銀分行家數達3393處，與2023年底持平，國內每10萬成年人平均擁有國銀分行家數達17.3處，高於全球平均。
張嘉魁觀察，近年國內金融機構也積極運用金融科技創新，逐步提高實體分行服務深度並強化數位金融服務，更貼近民眾使用習慣。
不過，隨著數位時代來臨，張嘉魁不諱言，實際上包括英國、南韓、美國及新加坡等，實體分行家數均呈下滑趨勢。
至於今年4月底國銀分行家數達3393處，相比2023年同期仍增加8處，金管會官員推測，可能是台灣對實體分行需求仍存在，如高齡客戶習慣、高資產財管業務或偏鄉金融需求等，另一方面，部分銀行也會選擇透過減少分行樓層或面積控管成本，替代直接裁撤分行。
為推動普惠金融，若金融機構擬於金融機構分支機構家數待增加地區設點，可隨時向金管會提出申請，不受5月及11月時間點限制，且未設財務業務指標門檻。金管會銀行局已定期在官網上公布金融機構分支機構家數待增加地區名單，以利金融機構隨時提出申請。
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