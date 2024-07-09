國銀前五月大賺2,307億元刷高 金管會點1獲利動能
據金管會統計，2024年5月國銀稅前盈餘468.6億元，前五月國銀稅前盈餘2,307億元，五月和前五月均改寫史上同期新高，又以手續費淨收益年大增36%動能最強，顯示這波股債市資本市場熱，帶動國銀財管、基金銷售動能，讓手續費收入大增。
據金管會公布的國銀獲利三支柱，5月淨利息收入522億元，手續費收入211億元、投資淨收益244億元，手續費收入與投資收益都在逾200億元高點。
若以累計前五月來看，利息淨收益2,497億元、手續費淨收益1,178億元、投資收益1,159億元，年增以手續費淨收益36%動能最強，投資收益年增19%。
金管會官員說，以國銀獲利三支柱來看，顯示金融市場交易熱絡，持續推升國銀財富管理銷售帶動手續費動能，投資收益也增加。
金管會公布國銀5月獲利狀況。5月國銀稅前盈餘468.6億元、月增13%，累計前五月2,306.5億元、年增13%，單月和前五月獲利均同步創史上新高。
其中，國內總分行獲利貢獻78%，海外市場中仍以OBU衰退幅度24%最高，金管會官員說，主因是美元利率高，導致OBU和聯行往來利息淨支出增加較多、呆帳費用增加所致。
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