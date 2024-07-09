股房市前景看漲 國銀5月這兩大放款需求跳增

股房市前景看漲，國銀周轉金、不動產放款需求升溫。據金管會統計，5月國銀周轉金、不動產放款各月增1,330億元及1,302億元，推升餘額各攀升到20.4兆及17.5兆元的史上新高，各年增6.7%與8%，其中不動產年增比整體總放款年增7.8%還高，顯示房市資金需求愈來愈熱。

金管會官員說，5月周轉金放款較4月增加1330億元，有兩大主因，一是5月有繳稅需求，二、金融市場行情轉佳，使民眾和企業投資需求增加；不動產放款5月大增1302億元寫逾兩年新高，仍是因新青安房貸熱。

進一步以國銀總放款來看，5月國銀總放款月增2,918億元，前五月大增1兆7,186億元，續寫史上同期新高，已達去年一整年新增放款量的95%，推升國銀總放款餘額40兆1,853億元，正式衝破40兆元，年增7.8%寫17個月高。

金融圈看好第三季國銀放款動能，有三大主因，一、第三季全球經濟轉溫和，二、聯準會釋出降息趨緩態度，讓資金行情延續有助推升股房市續航，三、AI應用擴增，帶動相關進出口增加。

市場預估全年國銀總放款成長可望逾8%、重回2022年的中高水位成長。國銀放款量愈大、有助提升淨利息，進一步推升獲利。

金管會公布國銀5月存放款和獲利數字。以放款用途別來看，5月底國銀對週轉金放款餘額20兆3,797億元攻頂，占總放款餘額50.7%，5月單月增加1330億元，前五月增加1兆663億元，是去年同期的2.62倍。

5月底不動產放款餘額17兆4602億元也登峰，5月單月增加1302億元，月增額是26個月新高，前五月已大增4714億元，是去年同期的2.2倍。

5月底企業投資放款餘額8,607億元，5月單月增加160億元，連三個月成長，前五月增加728億元，是去年同期僅21億元的35倍，成長動能最強。金管會說，主因是國內進出口增加、失業率下降，企業對前景樂觀所致。

5 月底國銀總放款餘額40兆1,853億元，月增0.73%，年增7.8%連七個月走升更是17個月高點，顯示放款需求轉熱；5月存款月增0.67%，放款月增幅遠高於存款，使5月底存放比攀升到70.76%是19個月新高。

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