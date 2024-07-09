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臺銀成立AI治理委員會 發展貼近客戶需求服務

中央社／ 台北9日電

AI成顯學，臺銀今天宣布成立「資料科學及人工智慧治理委員會」，逐步制定遵法政策、流程和標準，確保資料完整性和安全性，並將以使用者為中心，透過資料科學與AI，發展更貼近客戶需求的金融服務，提升第一線人員和決策者的效率和精確性。

為建構以資料為基礎的企業文化，並因應人工智慧（AI）的快速發展，臺灣銀行今天發布新聞稿指出，擴大舉辦「高階主管資料科學暨人工智慧治理講座」，邀請專業顧問以及跨產業專家探討資料治理與AI治理相關議題，所有管理單位高階主管全員出席講座，建立以資料為基礎的數位發展共識。

臺銀表示，AI跳躍式成長與金融業未來的發展息息相關，但同時也帶來一些挑戰；金融監督管理委員會公布「金融業運用AI指引」、銀行公會訂有「金融機構運用人工智慧技術作業規範」，均為確保金融業在開發和使用AI技術時兼顧消費者權益，保護個人隱私和數據安全，並有效管理風險。

臺銀董事長呂桔誠透過新聞稿表示，AI發展帶來產業革命，AI不會讓銀行行員失業，因為每個人扮演的角色開始改變，生成式AI需要龐大的資料訓練，更突顯資料治理議題的重要性。

為此，臺銀表示，臺銀成立「資料科學及人工智慧治理委員會」，逐步制定遵法的政策、流程和標準，以確保資料的完整性和安全性，透過有效的治理提高資料品質並將價值最大化。

臺銀指出，最重要的還是以使用者為中心，透過資料科學與AI，一方面發展更貼近客戶需求的金融服務，另一方面提升第一線人員和決策者的效率和精確性，進而改善整體營運效率與管理效能，有助於降低風險，創造價值。

呂桔誠並提到，未來將從3方面建構以資料為基礎的數位轉型文化，包括培訓人員資料分析與AI的專業技能；建構全行共通資料庫整合平台；提高資料的品質及可用性，以利資料的價值發掘與AI的發展，並鼓勵資料創新與AI應用，增強數位韌性，促進臺銀永續發展。

AI 人工智慧 臺銀

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