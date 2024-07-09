新青安熱潮 國銀5月不動產放款月增1302億創逾2年高
新青安貸款政策催動房市買盤，金管會今天公布，今年5月本國銀行放款餘額月增新台幣2918.08億元，其中以週轉金放款月增1330億元及購置不動產放款月增1302億元為大宗，購置不動產放款月增額更飆上近26個月新高。
金管會今天公布，截至今年5月底止，38家本國銀行存款總額達56兆7899億元，月增3782.96億元，放款總餘額首破40兆元大關、達40兆1853億元，月增2918.08億元。5月底國銀存放比達70.76%，創19個月新高，月增0.04個百分點。
觀察放款結構，5月國銀週轉金放款月增1330億元居高，金管會銀行局本國銀行組長張嘉魁分析，主因5月金融市場行情不錯，帶動投資週轉需求轉旺，加上有繳稅需求，雙雙推升國銀週轉金放款。
其次為購置不動產放款月增1302億元，月增額飆近26個月新高，新青安貸款政策仍為主要原因。另因企業對前景預期樂觀，帶動企業投資放款月增160億元，購置動產放款則月增126億元。
今年5月國銀放款總餘額月增2918.08億元，月增額為近5個月新低，張嘉魁表示，實際上國銀總放款餘額仍呈增加，5月放款月增動能為今年相對低點，主因公營企業或政府單位有部分還款所致。
受惠企業盈餘匯回及證券交割款匯入，5月底國銀存款水位續攀高至近56.79兆元，今年前5月累計增加1兆8659億元。
金管會今天同步公布，因國內金融市場交易熱絡，國銀財管手續費及投資淨收益顯著成長，催動國銀累計前5月稅前淨利達2306.5億元，續創歷年同期新高，年增13.2%。
其中，國內總分行（DBU）、海外分行及大陸地區分行獲利皆呈正成長，惟國際金融業務分行（OBU）前5月稅前淨利202.4億元，年減24%。張嘉魁指出，因美元升息，墊高OBU與國內總分行及聯行往來的利息淨支出，加上呆帳費用增加，影響OBU獲利。
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