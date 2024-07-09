國泰金控上半年獲利716.1億 創歷史次高

國泰金控今日發布最新自結獲利，6月稅後淨利達128.0億元，累計稅後淨利716.1億元，EPS達4.66元，二者皆創歷史次高紀錄之外，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，國泰人壽累計稅後淨利則創歷史次高。

國泰人壽6月稅後淨利89.4億元，累計稅後淨利482.6億元。單月獲利表現佳，主要反映資本利得及經常性收益貢獻，今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。6月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為95億元及44億元。

國壽分析，6月通膨數據低於預期，推升市場對9月降息預期，激勵股市持續走高，並使美債利率同步回落，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，加以國內外不動產評價利益及經常性收益挹注下，整體獲利表現維持亮眼。在資本方面，6月淨值比逾9%，RBC亦遠高於300%。

國泰世華銀行6月稅後淨利34.0億元，累計稅後淨利201.7億元，年成長15%，亦再創新高。國泰世華銀指出，受惠升息及放款動能強健，並把握利率高檔持續布建外幣有價證券，累計淨利息收入呈雙位數成長；信用卡海外簽帳金額增加，財富管理保險、基金及債券等商品銷量上升，累計淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡累計流通卡數約逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至6月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1358%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長，累計獲利續創同期新高，6月稅後淨利3.3億元，累計稅後淨利13.3億元，續創同期新高，其中累計簽單保費維持雙位數成長，商品面透過數位科技持續優化商品流程並滾動式調整核保政策，6月份簽單保費36.1億元，創單月新高，累計簽單保費達185.4億元，年成長18%。

此外，國泰證券上半年稅後淨利已超越去年全年，國泰證券6月稅後淨利4.1億元，累計稅後淨利21.7億元，超越去年全年獲利，並創下同期獲利歷史新高，主要因國內景氣復甦，台股成長動能穩健。截至6月底國泰證券台股累計經紀市佔率達4.07%、台股定期定額累計投資金額突破280億元，雙雙創下歷史新高，且上半年複委託市佔維持第一名。

國泰投信資產規模穩健成長，6月稅後淨利1.8億元，累計稅後淨利11.4億元，年成長38%，總管理資產規模達新台幣1.93兆元。國泰投信也表示，國泰10Y+金融債(00933B)第三次追募已於6月19日收到櫃買同意函，同時國泰20年美債(00687B)規模來到新台幣1614億元，第十二次追加募集案已申請送件。

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