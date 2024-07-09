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開發金上半年獲利169.53億 年增67%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
開發金上半年獲利169.53億，年增67%。圖／開發金控提供
開發金上半年獲利169.53億，年增67%。圖／開發金控提供

開發金控今日公布上月自結財務數據，6月份自結稅後獲利為台幣40.42億元，今年上半年稅後獲利達169.53億元，相較去年同期成長67%，每股盈餘0.98元。

開發金控表示，6月台股持續走揚，成交量能增加，有利於旗下證券、銀行及壽險業務投資收益。凱基人壽受惠於台幣兌美元偏貶有助減緩匯率避險成本，加上資本市場上揚，有效掌握行情實現資本利得，推升整體投資收益表現；6月稅後獲利為24.86億元，今年上半年稅後獲利達109.86億元，與去年同期相比成長123%。

6月台股走勢持續呈現量增價揚，凱基證券旗下包含經紀、財富管理、自營及承銷等各項業務皆有貢獻；6月稅後獲利為11.90億元，上半年稅後獲利達55.17億元，相較去年同期成長49%。

凱基銀行營運穩健，利息及手續費收入等核心收益維持穩定貢獻，整體存放規模也同步成長；6月稅後獲利為4.54億元，上半年稅後獲利達28.14億元。中華開發資本投資部位評價漲跌互見，6月稅後獲利為0.17億元，上半年稅後獲利達3.25億元。

開發金控指出，企業營運展望穩健，市場關注美國聯準會調降利率時間表，帶動金融市場正向走勢，但由於國際區域衝突與美國總統大選等不確定因素，仍將影響全球市場未來走勢，開發金控將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並強化各子公司的策略執行效率以提升競爭優勢，追求全方位的穩健發展。

凱基人壽 開發金控

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