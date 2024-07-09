富邦金6月獲利居三冠王 上半年稅後淨利810.6億元、EPS 5.95元

富邦金控今日公告6月最新獲利，除了金控、人壽、銀行單月獲利皆創歷年同期新高，以及銀行、證券前6月獲利亦創新高之外，富邦金控6月重新拿回三冠王，除了金控單月獲利216.3億，上半年稅後淨利810.6億元、EPS5.95元，均為金控之冠。

富邦金控2024年6月自結合併稅前淨利202.0億元、稅後淨利216.3億元，單月獲利創下歷年同期新高；累計今年前6月合併稅前淨利891.9億元、稅後淨利810.6億元，已超越去年全年獲利，並創下歷年同期次高，每股稅後盈餘(EPS)為5.95元。子公司富邦人壽、台北富邦銀行單6月稅後淨利皆創下歷年同期新高；同時，台北富邦銀行及富邦證券累計前6月稅後淨利亦皆創下歷年同期新高。

富邦人壽2024年6月稅後淨利為137.1億元，創歷年單6月獲利新高，累計稅後淨利為515.8億元，也創下歷年前6月第三高紀錄。單6月及累計前6月獲利較去年同期分別成長10%及97%，對此富壽指出，本月主要投資收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息收入及股利收入；其中股市方面，6月份台股維持高點，富壽伺機實現資本利得，加上部分現金股息入帳挹注投資收益。債市方面，反映美國通膨與消費動能放緩，6月份公債利率回落後震盪整理，對此富壽也表示，今年已利用利率反彈機會，增加債券部位，以提高「經常性收益」，亦即固定息收為目標。

匯市方面，富壽分析，6月美元兌台幣小幅升值約0.09%，故本月匯率變動對損益影響大致持平。富邦人壽個體累計前6月初年度保費收入達556億元，較去年同期成長16%，預估排名業界第一，總保費收入達1749億元，較去年同期成長11%，預估排名業界第二；單6月初年度保費90億元，較去年同期成長1%，成長動能主要來自傳統型商品，另總保費收入293億元，預估排名業界第一。

在產品策略上，富邦人壽已積極提高分期繳佔比及強化保障型商品推動，累計前6月初年度等價保費收入(FYPE)達259億元，較去年同期成長35%，累計前6月個人健康及傷害險亦較去年同期成長45%，推動成果優異。6月底淨值比率高於10%，RBC超過300%。

台北富邦銀行2024年6月稅後淨利29.7億元，累計前6月稅後淨利162.2億元，較同期成長24%，續創單6月及累計前6月稅後淨利歷年新高紀錄，獲利成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長12%及46%，帶動營收較同期成長19%。各項業務動能穩定成長，存放款餘額較同期成長9%及12%，財管收益較同期成長41%，信用卡有效卡數穩定增加，簽帳金額年成長超過4成。截至6月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1141%，維持良好資產品質。

富邦產險2024年6月稅後淨利3.0億元，累計稅後淨利24.4億元，6月整體簽單保費59.7億元，較去年同期成長6%，其中工程險因掌握綠能保險業務拓展商機，單月簽單保費成長110%，表現最為亮眼。富邦產險攜手台灣大哥大推出網路投保創新服務，6月12日正式獲金管會核准開辦，為業界首例與電信公司開辦創新保險服務，將持續發展異業合作，建構多元服務生態圈。累計前6月簽單保費收入340.2億元，年成長12%，簽單市佔率24.6%，續居市場龍頭。

富邦證券2024年6月稅後淨利11.1億元，較上月成長47%，主因6月份台股指數續創新高，金融資產部位獲利成長；累計上半年稅後淨利49.7億元，較去年同期大幅成長45%，今年以來受惠於台股指數不斷創新高且交投熱絡，帶動經紀、財管與承銷等業務獲利較去年同期顯著成長，累計前6月稅後淨利續創歷年同期新高紀錄。

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