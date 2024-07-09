年中信用展望 分析師估下半年起新青安件數及需求趨緩
中華信評9日針對2024年台灣年中信用展望，銀行業方面，以中小企業及新青安放款為主軸，分析師預期下半年不動產價格持穩，新青安已發酵之下，需求下半年不會如上半年積極，在需求面平緩加上政府的管控措施，預期房價放緩，今年下半年到2025年新青安件數及動能會逐漸減少。
中華信評首席分析師王珮齡對於銀行業全年展望提到，由於台灣成長前景較佳，且未來幾季企業需求將逐漸復甦，銀行業年的放款成長率為6.5%，略高於2023年。稅前平均資產報酬率（ROAA）約為0.7％。第一類資本比約為12.5％，穩定的信用趨勢與強健的資本水準使銀行業有充裕緩衝空間應對經濟起伏。
此外，2024全年銀行業的獲利能力將持平。由於利率長期維持在偏高水準，銀行應可維持利息收益率。雖然換匯交易利得將從去年的高基期略為下滑。但手續費收入因理財業務升溫而回升。
王珮齡指出，隨著政府的疫情紓困貸款專案到期，授信成本將略為升高，銀行認列的不良資產可能因此略為增加。不過，銀行在允當至強健等級的資本水準可為潛在的經濟起伏提供充裕的緩衝空間。雄厚的個人存款基礎為其資金韌性提供支撐。
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