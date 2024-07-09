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國銀4月底分行達3,393家 不減反增？金管會曝兩原因

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

金管會4月底統計，整體本國銀行分行家數3,393家、年增8家，已從2022年僅3,384家分行的11年新低，谷底翻揚，金管會分析兩大主因，一、台灣仍有實體分行需求如做高資產財管業務，二、各銀行改以縮減樓層、坪數來降低成本，替代直接裁撤分行。

金管會公布核准中信銀在高雄左營、及宜蘭信合社在宜蘭羅東各設一處分行和分社。這也是從2023年11月中信銀申設新竹湖口設分行後，再進軍高雄左營設點，顯示中信銀仍積極拓展實體分行。

銀行局組長張嘉魁說，今年前五月僅中信銀和宜蘭信合社兩家申請，也因均符合相關申設條件給予核准。從2021年近三年來看，已核准本國銀行設點者，除2023年底中信銀新竹湖口分行外，其餘已准都已開業了，顯示國銀已加快分行開業腳步。

國銀加快已准分行的開業腳步，申請裁撤也減少。據金管會統計，近三年國銀裁撤分行高峰是2022年，當年共五家銀行裁了23處，尤以渣打、星展和滙豐銀砍最多。

2023年則僅裁撤兩處，星展和新光銀各砍一家分行，2024年5~6月間僅合庫因分行使用效率考量，裁撤了三家分行，顯示裁撤速度已趨緩。

據金管會資料顯示，國銀分行家數從2023年7月起「止跌回升」，7月分行家數3,387家，到2023年底已回升到3,393家，2024年前四月也維持3,393家，若與去年同期3,385家相較，則增加了8家。

若下半年未增加裁撤，僅維持合庫裁三家，且中信銀兩家分行都可順利開業，預估今年底分行家數約是3,392家。

金管會官員說，金融科技發展使各國都減少實體分行，如英國、美國、韓國和新加坡均逐年減少實體分行，但就台灣來看，實體分行降幅有限，有銀行仍持續增設分行。

金管會認為有兩大原因，一、高資產財富管理、老人數位落差、或是偏鄉等仍需有實體分行服務，二、有些銀行改採縮減樓層或坪數等方式，提升分行營業效率取代直接裁撤分行。

中信銀 金管會

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