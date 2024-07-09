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新光金及新壽6月獲利破紀錄 魏寶生發員工信全文曝光

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光金6月獲利再傳捷報，使今日新光金繼上周居外資法人買超之冠，今日再繼續上演慶祝行情，股價已連破10元、11元關卡，今日股價以每股11元作收，盤中更一度漲停。圖／本報系資料照片
新光金6月獲利再傳捷報，使今日新光金繼上周居外資法人買超之冠，今日再繼續上演慶祝行情，股價已連破10元、11元關卡，今日股價以每股11元作收，盤中更一度漲停。圖／本報系資料照片

新光金6月獲利再傳捷報，使今日新光金繼上周居外資法人買超之冠，今日再繼續上演慶祝行情，股價已連破10元、11元關卡，今日股價以每股11元作收，盤中更一度漲停。而對於新光金旗下新壽6月獲利拿下近百億佳績，兼任新壽董事長的新光金董座魏寶生乘勝追擊，對新光人壽全體同仁發出員工信激勵士氣。

魏寶生在信中提及，過去一年，國際環境、金融市場挑戰並未停歇，回首上任至今，感謝每一位同仁的支持。他也特別感謝包括新光金前董事長陳淮舟、新光人壽副董事長洪士琪，以及總經理黃敏義的努力，包括投資精算、商品開發、業務推動、 數位轉型、人才發展等領域，創造了無數前所未有的改變，他也表示，這都有賴於全體同仁的群策群力，感謝同仁的無私付出與奉獻，一同為重新擦亮新光人壽招牌而奮力前進。

魏寶生也在信中細數今年上半年，金控創下設立二十年以來，單月與累積六個月的獲利新紀錄;在保險競賽月期間，新壽新契約保費也創造年金融海嘯以來的最佳成績，並預計在八月底前，可達成主管機關的資本要求。他說，身為新壽啦啦隊長，不但與有榮焉，更恭喜大家展現出堅定信念與團結一心態度，成功造就今日的精彩成果。

魏寶生並引新壽創辦人吳火獅先生所說：「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」名言表示， 身為金控旗下最主要的獲利引擎，他也期盼透過接下來新壽的轉變與爆發，能帶動金控其他子公司的快速成長與蛻變，為所有信賴新光的客戶及股東，持續創造更大的利益與價值。

他說，六十多來，新壽守護全台900多萬名保戶的保障，儘管有時有風有雨，但雨過天晴就會看到美麗的彩虹。魏寶生並請所有同仁，務必對每位曾經支持新光的客戶及合作夥伴，轉達由衷的感謝，並期許繼續堅持六十年來不變的信念，回報各界對新光的支持，未來更努力、虛心的面對所有的挑戰，一一克服，成就自己與公司的榮耀。

獲利再創高峰，新壽董事長魏寶生今日發出員工信感謝員工努力。圖／讀者提供
獲利再創高峰，新壽董事長魏寶生今日發出員工信感謝員工努力。圖／讀者提供

新光金 新壽 董事長

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