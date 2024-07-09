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搶女董事風？2025年起女董事未達1/3 得在年報全都露

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

為促進上市櫃公司董事性別多元化，金管會推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，其中要求上市櫃公司設女性董事席次若不足1/3者，2025年得在年報揭露、說明原因及規劃提升女董事席次的採行措施，市場關注是否再掀一波搶女董事風。

據金管會截至5月底統計，1,837家上市櫃公司中，僅有261家、約占14%女性董事席次有達1/3，等於約有1,576家上市櫃公司都未達標。

證期局副局長黃厚銘說，金管會在2020年已將上市櫃公司設女董事達1/3者納入公司治理評鑑加分項目，誘導公司達標，2025年則再進一步做加強揭露，措施是逐步強化中。

金管會是從2023年起、推動為期八年的「上市櫃公司永續發展行動方案」，其中針對「董事性別多元化」有三大階段，一、2023年申請IPO（首次公開發行）公司需設一席女性董事，二、2024年上市櫃公司董事任期屆滿後，需強制設一席女董事，三、2025年需在年報揭露女董事未達1/3的原因及採行措施。

據金管會3月底統計，上市櫃公司已設一席女董事者共1,387家，未設置432家，其中2024年度董事任期屆滿應改選者有151家，一旦改選補設後，未設置家數將降到281家。

金管會研擬修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」（年報準則），預告已期滿且近期發布施行，2025年起申報2024年即可上路，新修正兩大重點，包括精簡和簡化年報編制作業及促進董事多元化。

一、精簡刪除16項應記載事項、開放6項索引，共簡化22項約可減少1/3年報篇幅，有助減輕公司年報編制的作業負擔。黃厚銘說，精簡刪除資訊，投資人仍可透過公司網站、公開資訊觀測站及財報等取得相關資訊。

二、董事多元化。從2025年起，上市櫃公司任一性別董事席次未達1/3者，應在年報揭露、敘明原因及規劃提升的採行措施。

據截至5月底統計，1015家上市公司中僅134家、占13%，及822家上櫃公司僅127家、占15%設女董事席次有達1/3，等於若以達標率來看，上櫃公司設女董事還高於上市公司。整體僅261家上市櫃公司達標，占比14%。

上市公司 金管會

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