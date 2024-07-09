凌巨柔性OTFT大突破 量產出貨
全球首款採用OTFT有機薄膜電晶體技術的消費電子產品Ledger 新冷錢包已出貨，而在柔性OTFT技術上有大突破凌巨（8105），宣布已率先量產。
凌巨科技攜手FlexEnable與上海東方科脈（DKE）合作實現 Ledger STAX，打造出如同信用卡大小的獨特產品，搭載E Ink顯示技術，製造出螢幕可彎曲達180度的柔性OTFT背板。
Ledger STAX 採用OTFT有機薄膜電晶體技術，凌巨則是第一家使用FlexEnable獨特的晶體管材料，並與其共同開發專利低溫工藝OTFT的量產製造廠。
凌巨表示，OTFT產品是由聚合物而非傳統矽材料製成，直接在塑料薄膜而非玻璃上生產，比當前的玻璃顯示器更薄，更輕且具防碎功能。其外形尺寸可隨產品需求彈性變化，適合應用於AR/VR光學、電子防窺螢幕、車載智能調光玻璃和有機LCD等領域，此技術突破為新一代柔性顯示技術和光學模組奠定了全新基礎。
凌巨6月合併營收6.79億元，月增4.8%，年減15.4%，為近5個月單月新高。
凌巨第2季合併營收19.06億元， 季減4.5%，年減18.9%，為近15季新低。累計今年上半年合併營收39.01億元，年減17%。今天股價爆量續漲，上漲1.7元，成交量逾5.47萬張，收18.95元。
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