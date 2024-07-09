獨／吳東亮率工商協進會訪彭金隆 逾十金融董總到場

工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮今日率工商協進會親訪金管會主委彭金隆提出金融政策建言，據知情人士透露，今日除了吳東亮和台新金總經理林維俊、新光金董事長魏寶生之外，更有其他超過10位的金融業董總到場，會面從下午3點半起，歷時逾2小時。一位與會者私下形容彭主委「很開明、很友善！」能充分感受到彭主委和金融業界的溝通誠意。

工商協進會的秘書長和副秘書長也一同與會。據了解，吳東亮此次特別出面邀請多家金控、保險、銀行業者和他一同拜會，今日出席的，還包括了國票金控董事長魏啟林、永豐金控董事長陳思寬、富邦金控副董事長曾銘宗、王道銀行總經理李芳遠、華南銀行副董事長林知延、中信銀日本子公司東京之星董事長黃清苑、遠東商銀總經理周添財、明台產險總經理陳嘉文等。

對於今日會中談論內容，不少受訪者則是保密到家，直說「由工商協進會發言」。知情人士透露，由於出席的金融業高層，不僅止於壽險領域，因此今日工商協進會向彭金隆建言的議題，範圍非常廣泛，包括金融整併、保險業接軌ICS 2.0和IFRS 17、外匯避險鬆綁等重要議題之外，其他包括當沖降稅、金融營業稅率調降等議題也有討論。

知情人士透露，在今日工商協進會的拜會行程中，也有與會者提到REITS的重要性，尤其國外發展得很快，認為台灣若能好好發展REITS，對於推動公建也有幫助。

此外，也有銀行領域高層抱怨，現在地下金融猖獗，不但未受到銀行法令束縛，甚至還冒用正牌銀行業者的名號來作一般民間借貸，對此彭金隆回應，金管會對此已向經濟部協調，在民間業者公司成立之時的「預查」，能更嚴謹的進行，以改善問題。

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