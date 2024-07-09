快訊

傳近日才爆爭吵！新北三重女身中數刀不治 丈夫與幼兒不知去向

捲桃色醜聞宣布暫別演藝圈 江坤俊再喊「絕無性騷」96字聲明曝光

明天午後雷陣雨旺盛 12縣市大雷雨持續到晚間

中信銀：看好新加坡資產管理等商機 持續扎根東南亞

中央社／ 台北9日電
中信銀。 聯合報系資料照片
中信銀。 聯合報系資料照片

中信銀行新加坡分行滿15週年，中信金總經理陳佳文表示，新加坡分行開業時正處於金融海嘯逆風環境，靠著穩健耕耘讓中信銀在當地的資產規模、獲利能力及員工數皆為台資銀行第1。中信銀看好新加坡作為境外管理中心，以及企業與家族資產管理等商機，將持續扎根當地市場。

中信銀今天發布新聞稿指出，新加坡分行於5日舉辦慶祝15週年活動，駐新加坡台北代表處代表童振源、新加坡大華銀行總裁黃一宗，陳佳文、中信銀總經理楊銘祥等貴賓出席活動。

陳佳文表示，中信銀新加坡分行2009年開業時正處於世界金融海嘯的逆風環境，而穩健耕耘讓中信銀的資產規模、獲利能力及員工人數皆為台資銀行第1；許多國際級的重要企業以新加坡為集團營運中心，觸角延伸台灣、日本等東北亞市場甚至遠及北美。

楊銘祥則說明，東南亞是高潛力成長地區，全球重要企業持續增加投資東南亞地區，並以新加坡做為境外資金管理中心；另一方面觀察到私人銀行及家族辦公室紛紛增加新加坡資產管理配置，甚至將區域總部遷移至新加坡，以做為區域資金管理中心，都有助於中信銀新加坡分行業務拓展。

童振源表示，中信銀如今在新加坡12家台資銀行分行中，公司規模排行第1，期待未來持續成長。他指出，新加坡經濟發展非常快速，近年來國際資金湧入新加坡，且政府推動的新南向政策奏效，今年前5個月對東協10國的投資金額已占整體對外直接投資總額28.3%，新加坡更是其中最主要的投資目的地，亦是國際上重要的資金、人才管理中心。

中信銀行 新加坡

延伸閱讀

淡馬錫中國資產倉位低於美洲資產 至少10年來首次

吳東亮下午率金融業高層拜會金管會主委彭金隆 壽險業議題受關注

是方結盟德國DE-CIX 打造全球網路生態系

奧運羽球／戴資穎「最後一舞」 教練坦言：確實挑戰比較多

相關新聞

獨／吳東亮率工商協進會訪彭金隆 逾十金融董總到場

工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮今日率工商協進會親訪金管會主委彭金隆提出金融政策建言，據知情人士透露，今日除了吳東...

報喜！國泰金上半年稅後賺716億元 寫歷史次高

國泰金控（2882）9日公告2024年6月稅後賺128億元，累計稅後純益716.1億元，EPS達4.66元，累計稅後淨利...

中信銀：看好新加坡資產管理等商機 持續扎根東南亞

中信銀行新加坡分行滿15週年，中信金總經理陳佳文表示，新加坡分行開業時正處於金融海嘯逆風環境，靠著穩健耕耘讓中信銀在當地...

新光金獲利創高！魏寶生員工信曝光：身為新壽啦啦隊長與有榮焉

新光金控（2888）獲利寫佳績！6月單月獲利達102億元，每股稅後純益（EPS）0.65元，創金控成立以來單月最佳紀錄。...

富邦金上半年稅後賺810億元贏去年全年 寫歷年同期次高

富邦金（2881）9日公布6月自結合併稅前盈餘202.0億元、稅後純益216.3億元，單月獲利創下歷年同期新高；累計今年...

獨／吳東亮率工商協進會訪金管會主委 二大政策受矚目

據知情人士透露，工商協進會理事長吳東亮，今日率工商協進會前往金管會拜會主委彭金隆。吳東亮本身也是台新金控董事長，是工商協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。