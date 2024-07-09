中信銀：看好新加坡資產管理等商機 持續扎根東南亞

中信銀行新加坡分行滿15週年，中信金總經理陳佳文表示，新加坡分行開業時正處於金融海嘯逆風環境，靠著穩健耕耘讓中信銀在當地的資產規模、獲利能力及員工數皆為台資銀行第1。中信銀看好新加坡作為境外管理中心，以及企業與家族資產管理等商機，將持續扎根當地市場。

中信銀今天發布新聞稿指出，新加坡分行於5日舉辦慶祝15週年活動，駐新加坡台北代表處代表童振源、新加坡大華銀行總裁黃一宗，陳佳文、中信銀總經理楊銘祥等貴賓出席活動。

陳佳文表示，中信銀新加坡分行2009年開業時正處於世界金融海嘯的逆風環境，而穩健耕耘讓中信銀的資產規模、獲利能力及員工人數皆為台資銀行第1；許多國際級的重要企業以新加坡為集團營運中心，觸角延伸台灣、日本等東北亞市場甚至遠及北美。

楊銘祥則說明，東南亞是高潛力成長地區，全球重要企業持續增加投資東南亞地區，並以新加坡做為境外資金管理中心；另一方面觀察到私人銀行及家族辦公室紛紛增加新加坡資產管理配置，甚至將區域總部遷移至新加坡，以做為區域資金管理中心，都有助於中信銀新加坡分行業務拓展。

童振源表示，中信銀如今在新加坡12家台資銀行分行中，公司規模排行第1，期待未來持續成長。他指出，新加坡經濟發展非常快速，近年來國際資金湧入新加坡，且政府推動的新南向政策奏效，今年前5個月對東協10國的投資金額已占整體對外直接投資總額28.3%，新加坡更是其中最主要的投資目的地，亦是國際上重要的資金、人才管理中心。

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