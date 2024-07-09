報喜！國泰金上半年稅後賺716億元 寫歷史次高

國泰金控（2882）9日公告2024年6月稅後賺128億元，累計稅後純益716.1億元，EPS達4.66元，累計稅後淨利及EPS皆創歷史次高紀錄。國泰金控指出，主要受惠今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高，國泰人壽累計稅後純益則寫歷史次高。

主要核心子公司國泰人壽6月稅後純益89.4億元，累計上半年稅後純益482.6億元。單月獲利表現佳，主要反映資本利得及經常性收益貢獻。今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。6月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為95億元及44億元。

6月通膨數據低於預期，推升市場對9月降息之預期，激勵股市持續走高，並使美債利率同步回落，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，加以國內外不動產評價利益及經常性收益挹注下，整體獲利表現維持亮眼。在資本方面，6月淨值比逾9%，RBC亦遠高於300%，資本維持強健。

另於六月底透過全資持有的國外籌資事業Cathaylife Singapore Pte. Ltd.於國外發行10年期6億美元次順位公司債，成功創下台灣保險公司於國際債券市場的發行首例，不僅初級市場投資人反應甚佳，次級市場交投亦相當熱絡，有助於進一步拓展國外籌資管道並強化清償能力。

保險業務方面，受到相關法令規範調整，帶動實支實付型醫療險銷售，健康及意外險商品銷售動能穩健成長，單月初年度保費收入較上月成長72%；投資型商品6月各類型皆有明顯成長，FYP較上月增加26%，顯示國壽訴求長期穩健投資策略、提升契約品質及優化服務下，穩固其銷售基盤。

令核心子公司國泰世華獲利續創新高，6月稅後純益34.0億元，累計稅後純益201.7億元，年成長15%。受惠升息及放款動能強健，並把握利率高檔持續布建外幣有價證券，累計淨利息收入呈雙位數成長；信用卡海外簽帳金額增加，財富管理保險、基金及債券等商品銷量上升，累計淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡累計流通卡數約逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至6月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1358%，資產品質維持穩健。

另一子公司國泰產險簽單保費維持雙位數成長，累計獲利續創同期新高，6月稅後純益3.3億元，累計稅後純益13.3億元，續創同期新高。6月簽單保費36.1億元，創單月新高，累計簽單保費達185.4億元，年成長18%。核心保險業務，車險透過商品需求分析，推動完整保障組合商品，簽單保費年成長9%；商業保險方面，適逢商業火險續保旺季，持續拜訪客戶，提供專業風險保障分析及服務，火險簽單保費年成長17%；網路投保推出多樣化新商品及行銷策略，鎖定目標客群，上半年註冊會員數穩定上升，簽單保費成長47%；另因應暑假到來，亦針對旅綜險需求提前布局。