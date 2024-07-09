加速淨零 永豐金去年導入346.8萬度綠電、占比破1成

永豐金董事長陳思寬表示，永豐金範疇一及範疇二溫室氣體盤查的覆蓋率早已達到100%，2023年度綠電使用占金控整體用電比率達10.12%，並承諾2030年達成自身營運淨零排放、2050年全資產組合淨零排放。

永豐金今天發布新聞稿說明，2023年氣候暨自然相關財務揭露報告書，以治理、策略、風險管理、指標與目標4大構面檢視氣候暨自然風險與機會。

永豐金說明，2022年發行首本TCFD（氣候相關財務揭露建議架構）報告書，因應2023年9月TNFD（自然相關財務揭露）正式發布揭露框架，2024年整合TCFD及TNFD發布2023年氣候暨自然相關財務揭露報告書。

陳思寬指出，根據2024年世界經濟論壇的全球風險報告，極端天氣事件、地球系統發生重大變化、生物多樣性喪失和生態系統崩潰是未來10年內嚴重度前3大的風險。

陳思寬表示，永豐金將「減緩與調適氣候變遷」列為永續承諾，在2021年就將布局淨零排放納入5年工作計畫，2022年董事會通過淨零目標，承諾2030年達成自身營運淨零排放、2050年全資產組合淨零排放。

陳思寬進一步說，永豐金已訂定科學基礎減量目標（SBT）並獲驗證通過，且已提出計畫逐步自燃料煤及非常規油氣產業撤資，預計2030年將在燃料煤專案投融資、境外企業燃料煤開採及發電融資等業務全面撤資。

除了逐步撤煤，陳思寬說明，永豐金更積極推動綠色營運，提供能源轉型、產業轉型所需要的金融支持，將資金導引至綠色永續的經濟活動，發揮金融影響力，助攻台灣淨零。

陳思寬表示，永豐金在範疇一及範疇二溫室氣體盤查的覆蓋率早已達到100%，並從2022年起自主導入綠電，2023年綠電使用占金控整體用電比率達10.12%，同時實施內部碳定價，從日常營運中力行減碳作為。

在碳排與碳盤查裡，會依碳排不同類別或來源分類成3個範疇。範疇一（Scope 1）是直接排放，指企業或組織直接產生的碳排。範疇二（Scope 2）是間接排放，指企業或組織從外部購買的能源所產生的排放。範疇三（Scope 3）是其他間接排放，指企業或組織活動所帶來的其他間接排放。

永豐金說明，2023年實際導入346.8萬度綠電作為自有辦公大樓營運據點營運電力使用，取得再生能源憑證 3464張，導入綠電占比為總用電量的10.12%，超過2023年度設定的10%目標；同年也購買碳交所首批國際碳權1萬公噸，為碳中和預作準備。

永豐金表示，為達成2050年全資產組合淨零排放，自2021年起每年依「碳會計金融聯盟（PCAF）」方法學，盤查投融資組合財務碳排量，並於2023年正式加入PCAF，今年新增盤查2023年迴避碳排量、投信資產管理財務碳排量及促進碳排量等，致力達成2050年淨零目標。

永豐金補充，2023年度氣候暨自然相關財務揭露報告書，由第三方機構進行TCFD符合性查核並出具聲明書，所揭露環境數據皆已通過ISO14064-1、14001與50001查驗證。

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