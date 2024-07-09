新光金獲利創高！魏寶生員工信曝光：身為新壽啦啦隊長與有榮焉

新光金控（2888）獲利寫佳績！6月單月獲利達102億元，每股稅後純益（EPS）0.65元，創金控成立以來單月最佳紀錄。其中新壽單月獲利87.5億元，對於 RBC（資本適足率）將大進補。董事長魏寶生9日也發出員工信感謝同仁，並表示身為新壽啦啦隊長的他感到與有榮焉！並期盼透過新壽的轉變與爆發，帶動金控其他子公司的快速成長與蛻變，創造更大利益與價值。

魏寶生今日發出內部員工信，回顧過去一年，國際環境、金融市場挑戰並未停歇，在這段日子新光在金控陳淮舟董事長的帶領、人壽洪士琪副董事長的指導，以及黃敏義總經理的督導執行下，從投資精算、商品開發、業務推動、數位轉型到人才發展等領域，新壽都創造了無數前所未有的改變，感謝各位無私的付出與奉獻，一同為重新擦亮新光人壽招牌而奮力前進！

魏寶生指出，今年上半年，金控創下設立二十年以來，單月與累積六個月的獲利新紀錄；在保險競賽月期間，新壽新契約保費也創造金融海嘯以來的最佳成績，預計在八月底前，可達成主管機關的資本要求。「身為新壽啦啦隊長的我，不但與有榮焉，更恭喜大家展現出堅定信念與團結一心態度，成功造就今日的精彩成果。」

魏寶生引用新壽創辦人吳火獅先生的話，他曾說過，「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」的名言。身為金控旗下最主要的獲利引擎，魏寶生也期盼透過接下來新壽的轉變與爆發，能帶動金控其他子公司的快速成長與蛻變，為所有信賴新光的客戶及股東，持續創造更大的利益與價值。

六十多年來，新壽守護全台900多萬名保戶的保障，儘管有時有風有雨，但雨過天晴就會看到美麗的彩虹。魏寶生也要請所有同仁，務必對每位曾經支持新光的客戶及合作夥伴，轉達感谢，並期許大家未來更努力、虛心的面對所有的挑戰，一一克服，成就自己與公司的榮耀！

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