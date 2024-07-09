富邦金上半年稅後賺810億元贏去年全年 寫歷年同期次高

富邦金（2881）9日公布6月自結合併稅前盈餘202.0億元、稅後純益216.3億元，單月獲利創下歷年同期新高；累計今年前6月合併稅前盈餘891.9億元、稅後純益810.6億元，已超越去年全年獲利，並創下歷年同期次高，每股稅後盈餘(EPS)為5.95元。

富邦金指出，子公司富邦人壽、台北富邦銀行單6月稅後淨利皆創下歷年同期新高；同時，台北富邦銀行及富邦證券累計前6月稅後淨利亦皆創下歷年同期新高。

富邦人壽2024年6月稅後純益為137.1億元，創歷年單6月獲利新高，累計稅後純益為515.8億元，也創下歷年前6月第三高紀錄。

單6月及累計前6月獲利較去年同期分別成長10%及97%。

富邦金指出，富邦人壽本月主要投資收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息收入及股利收入。富邦人壽持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。

股市方面，6月份台股維持高點，富壽伺機實現資本利得，加上部分現金股息入帳挹注投資收益。債市方面，反映美國通膨與消費動能放緩，6月份公債利率回落後震盪整理。今年業已利用利率反彈機會，增加債券部位，以提高經常性收益為目標。

匯市方面，6月美元兌台幣小幅升值約0.09%，故本月匯率變動對損益影響大致持平。下半年將關注美國大選發展，與人民幣走勢對匯率市場之影響。富邦人壽個體累計前6月初年度保費收入(First Year Premium)達556億元，較去年同期成長16%，預估排名業界第一，總保費收入(Total Premium)達1,749億元，較去年同期成長11%，預估排名業界第二；單6月初年度保費90億元，較去年同期成長1%，成長動能主要來自傳統型商品，另總保費收入293億元，預估排名業界第一；富邦人壽商品策略積極提高分期繳佔比及強化保障型商品推動，累計前6月初年度等價保費收入(FYPE)達259億元，較去年同期成長35%，累計前6月個人健康及傷害險亦較去年同期成長45%，推動成果優異。6月底淨值比率高於10%，RBC超過300%，整體資本水準維持良好。

另一主要核心子公司北富銀2024年6月稅後純益29.7億元，累計前6月稅後純益162.2億元，較同期成長24%，續創單6月及累計前6月稅後純益歷年新高紀錄，獲利成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長12%及46%，帶動營收較同期成長19%。

北富銀各項業務動能穩定成長，存放款餘額較同期成長9%及12%，財富管理各項商品銷量提升，財管收益較同期成長41%，信用卡有效卡數穩定增加，簽帳金額年成長超過4成。截至6月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1141%，維持良好資產品質。

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