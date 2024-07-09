新光銀獲「企業雇主獎」與「最佳雇主品牌獎」雙獎肯定

新光金控（2888）子公司新光銀行首次參與104人力銀行首屆《雇主品牌大賞》評選，從444家參選企業中脫穎而出，成為46家榮獲「最佳雇主品牌獎」的企業。日前更獲頒《HR Asia》2024台灣「亞洲最佳企業雇主」獎項和「多元、平等和包容獎 （HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion Awards）」。「人才」是企業邁向成功的重要關鍵，在《HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎項》的核心價值、員工和團隊三大維度，以及104《雇主品牌大賞》評選機制「人才吸引力」及「員工留任力」，都充分體現新光銀行在人才培育及員工關懷照護等人力資源政策推行上獲得評審團的高度認可，並在多元、平等和共融面向成功的實踐。

總經理李正國表示，面臨缺人才時代，如何吸引新世代加入及降低離職率，除了打造「雇主品牌」的吸引力與留任力，更要找到符合企業文化的「員工價值主張」並落實到求職者、在職者及離職者的員工體驗與關懷；從員工「需要」和「想要」出發，重視跨世代職場員工需求出發，提高員工認同與敬業態度、打造健康友善職場、落實同仁職涯培育發展、促進職家生活平衡，建立長期穩定的夥伴關係，一起創新與共好。

新光銀行用人唯才，唯才是用，除舉辦「MA（儲備幹部）咖啡廳交流會」，透過近距離與總經理對談，瞭解新光銀行工作環境、培育計劃、職涯發展、薪資福利等，以輕鬆愉快的方式歡迎年輕族群加入；另推動「鮭魚洄流計劃」，積極鼓勵邀請過往表現優異的離職或退休之員工回任本行，再次貢獻所學與傳承經驗。更強調以「員工」為核心，在內部推動「新人90天旅程」計畫，關心新進員工並提升心理安全感；在領導發展面向，推動各層級人才發展計畫，由總經理帶領中高階主管共同參與，提升主管領導管理能力，凝聚共識，儲備人才留任率高達9成。同時也鼓勵員工自主進修，豐富完善職涯發展，獨創推動「新福幣」專案，用於金融、法律、數位AI、ESG、管理領導做自我學習，深獲員工高度肯定，並提供人工生殖的「幸孕假」和「幸孕陪伴假」等多項優於法令的假勤福利與員工持股信託，推行子女教育、家庭照護、健康促進、休閒娛樂等的「幸福點」福利補助，復職率逐年提升至87%。

人才的招募、培育發展與留任，一直是新光銀行重視的營運發展基石。因應ESG和DEI（多元共融）浪潮、全球企業對人才社會責任的看重，自2022年起連續三年持續倡議加入「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，體現一個重視包容、安全且具歸屬感的工作環境，致力打造幸福、認同、友善與共好的職場環境！戮力成為員工心中的首選幸福企業。

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