中華信評：今年經濟成長率上看4％ 預期央行利率不動

標普全球評級在台灣的子公司中華信評今天針對「2024年台灣年中信用展望」報告指出，由於對於人工智慧相關的科技產品需求持續成長，台灣今年度的經濟可望強勁增長。溫和的國內消費支出亦應有助於將2024年的整體經濟成長率提升至4%。另預期今年內央行利率將按兵不動，明、後年則分別有3.5碼及2.5碼降息空間。

報告其他重點包括台灣企業在未來幾季將面臨的以下主要風險：首先是中國大陸經濟問題，不動產業低迷、信心不振、借款水準偏高、貿易戰風險拖累經濟成長；至於全球經濟成長減緩幅度超出預期，加劇產業之間的差異。

同時，成本升高，貿易關稅可能促使企業檢視供應鏈，並提高遷廠與經濟成本；利率長期走高將加劇借款再融資的利息負擔，並打擊體質較弱的信用發行體。

此外，中華信評亦觀察到幾項結構性風險，包括地緣政治緊張局勢持續升級可能會使政策走向難以預測，並增加金融市場的波動性；極端氣候與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本；以及技術進步速度加快且網路攻擊數量增加，將對業務營運形成干擾。