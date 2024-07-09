快訊

桃色風暴連燒數日！江坤俊請辭「健康2.0」 接替主持人是她

估竹科實中擊敗建中、北一女 補教業：新竹錄取高中分數劇烈上揚

行人地獄何時停止？日籍女遊客鶯歌遇劫 箱型車直直撞卡車底

中華信評：今年經濟成長率上看4％ 預期央行利率不動

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

標普全球評級在台灣的子公司中華信評今天針對「2024年台灣年中信用展望」報告指出，由於對於人工智慧相關的科技產品需求持續成長，台灣今年度的經濟可望強勁增長。溫和的國內消費支出亦應有助於將2024年的整體經濟成長率提升至4%。另預期今年內央行利率將按兵不動，明、後年則分別有3.5碼及2.5碼降息空間。

報告其他重點包括台灣企業在未來幾季將面臨的以下主要風險：首先是中國大陸經濟問題，不動產業低迷、信心不振、借款水準偏高、貿易戰風險拖累經濟成長；至於全球經濟成長減緩幅度超出預期，加劇產業之間的差異。

同時，成本升高，貿易關稅可能促使企業檢視供應鏈，並提高遷廠與經濟成本；利率長期走高將加劇借款再融資的利息負擔，並打擊體質較弱的信用發行體。

此外，中華信評亦觀察到幾項結構性風險，包括地緣政治緊張局勢持續升級可能會使政策走向難以預測，並增加金融市場的波動性；極端氣候與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本；以及技術進步速度加快且網路攻擊數量增加，將對業務營運形成干擾。

華信

延伸閱讀

世界先進營收／6月41億元、月增逾15% 創22個月新高

鈺創現增每股38元發行 擬籌13.3億元償還銀行借款

澳洲聯手盟友 控中國資助駭客對澳網路攻擊

投資動能擴增 主計總處報告分析：聚焦在半導體、綠能為主

相關新聞

獨／吳東亮率工商協進會訪金管會主委 二大政策受矚目

據知情人士透露，工商協進會理事長吳東亮，今日率工商協進會前往金管會拜會主委彭金隆。吳東亮本身也是台新金控董事長，是工商協...

日盛全球關鍵半導體基金核准成立 把握新一波上漲契機

全台首檔主動型全球半導體基金「日盛全球關鍵半導體基金」已於7月8日獲金管會核准成立。日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，...

日本銀行貨幣政策的終極目標 這個才是重點

日本5月基本工資較去年同期成長2.5%，創下1993年以來最大的漲幅，大型金控高層分析指出，除了薪資成長率必須持續之外，...

獨／前財長蘇建榮將出掌政大國金院 金管會前主委黃天牧傳新去向

除了八大行庫的高層人事之外，金融業的泛官方周邊單位，也即將進行高層人事改組，知情人士透露，政大國際金融管理學院自前任院長...

金控獲利成績單 一片大好…中信金上半年EPS 1.85元

金控上半年獲利亮眼，新光金6月單月大賺百億元，累計上半年稅後純益與兆豐金雙雙挺進200億元大關，中信金上半年累計賺逾37...

新壽單月獲利87.5億元 資本適足率大進補

新光金控昨（8）日公布6月單月賺破百億元，累計上半年稅後純益一舉衝破兩百億元大關，尤其新壽單月獲利87.5億元，對於RB...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。