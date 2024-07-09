吳東亮下午率金融業高層拜會金管會主委彭金隆 壽險業議題受關注

工商協進會理事長吳東亮9日下午將拜會金管會主委彭金隆，為金融產業發展請命，尤其是面臨接軌國際新制等挑戰的壽險業議題，包括外匯準備金制度如何調整、解決壽險業避險成本居高不下問題，以及死差互抵準備金能否列資本等。

這是吳東亮首度以工商協進會理事長身分，拜會彭金隆，由於吳東亮是台新金（2887）董事長，也是新光金（2888）大股東之一，會中會否提及外界關注的新光金及新光人壽增資等議題，也格外受關注。

據了解，隨同拜會的人員，還包括多位金融業董事長、副董事長，像是新光金及新光人壽董事長魏寶生、台新金總經理兼台新人壽董事長林維俊等人，顯見壽險業經營問題，將是會中關注的重點之一。

吳東亮曾在6月17日率工商協進會多位大老，前往總統府拜會賴清德總統，當時彭金隆也在場陪同。

吳東亮向賴總統提出多項金融產業建言，包括金融主管單位多傾聽業界聲音，監理與發展並重，營造有利於金融業發展的環境，鼓勵金融業壯大規模。

吳東亮當時並建議，新加坡金融業的產值占GDP比重超過台灣的2倍，而且有三家全球前百大銀行，但台灣一家都沒有，台灣可以新加坡為標竿，訂定金融發展路徑，打造國際級銀行，做為台灣產業持續成長的後盾。

商品推薦